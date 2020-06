Ni tan ‘derecho’ ombudsman nacional

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) fue acusada de obligar a firmar cartas de renuncia con sólo tres meses de sueldo base como compensación.

Y de despedir sin previo aviso y sin indemnización.

“Así como muchos de mis compañeros, estoy siendo víctima de flagrante violación de mis derechos humanos laborales, precisamente, por mi patrón, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

“No sé si es un castigo, no veo la causa, o una medida disciplinaria fuera de norma; no sé por qué.

“No he sabido nada del tema, pero necesito mi salario, ahora sí por emergencia, ya que desde hace tres semanas tengo dificultad para respirar; no se me ha diagnosticado coronavirus 19, pero tampoco se me ha descartado”, refirió Lázaro Serranía, subdirector de área de la Dirección General de Comunicación, a quien de poco le valieron prestar 19 años y 8 meses sus servicios en el ombudsman nacional.