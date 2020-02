Ni “puentes” ni días feriados

Seguramente en el día del amor y de la amistad, no faltaron las buenas ondas y las que generan tragedias y problemas no solamente en casa sino en las relaciones normales de las parejas. Todos podríamos entender que son días de “guardar”, pero la cartera y las perversas intenciones de muchos facilitos y facilitas que se dan por entender en un día no tan especial sino tan comercial, y uno se pregunta si ya estamos en la trasformación moral de la sociedad y se suspenden los puentes y días festivos, porque el presidente no ha eliminado el famoso día del amor y de la amistad, porque suponemos que la amistad es siempre y el amor pues con sus altas y bajas, sostienen la vida de las familias y los equilibrios en muchos hogares y en muchos sitios. Pues ya que anda, el presidente, pregonando la moral en todos lados, pues debería eliminar los días comerciales, como el de la madre a la que se debe amar todos los días, el día del padre por iguales condiciones y eliminar la comercialización producto del nefasto neoliberalismo que tanto daño a provocado en el país.

También, debería eliminar el día del compadre, sin ninguna alusión al compadre Miguel Rincón, ya que ese es compadrazgo de verdad no de ocasión ni de oportunidad. para evitar las pedas como las que dicen se coloca Felipe Calderón en cualquier día, pero más cuando tiene algo que festejar y el pretexto idóneo es el de atender a los compadres; eliminar el día del maestro ya que al fin y al cabo pues ni los pelan los chamacos cuando están metidos en los teléfonos celulares o en sus chats entre los cuates y cuatas; el día de los abuelos a los que en muchos sitios esperan se “enfríen” para disputarse la “herencia” y la casa y buscar si el viejo codo o la vieja bruja no tenía por ahí escondidos los dineros que jamás sacaron ni para comprar alguna chela; se debe terminar el día del médico sobre todo cuando ya ni medicamentos hay en los hospitales y se debería inventar el día de las farmacias para eliminarlas, ya que con sus precios en medicamentos todos les recuerdan las madrecitas a los dueños y empleado; el día del taxista pues también debería ser eliminado sobre todo cuando ya no se están usarlos porque lo nais y fifí es solicitar el uber o lo que sea; eliminar el día del empleado postal ya que nadie manda cartas ni tarjetas sino que para ello están los teléfonos y las benditas redes sociales; eliminar el día del periodista que al final ya casi nadie lee porque también existen las “benditas” redes sociales que se acomodaron para decir las mentiras que anteriormente le costaban al erario nacional, al pagarles a los “chayoteros oficiales”, como ya saben quiénes.

En fin si ya andamos en la idea de que no tengamos descansos, ni puentes, sino clases de historia y de joda, pues hay que eliminar también los días del puente Guadalupe-Reyes y en eso, pues ni nos metemos, porque seguramente recibiría el gobierno y sus representantes muchas más mentadas de mamacita que en cualquier otra parte del mundo y pues para emparejar bien la cosa, también, terminaría con los días de Semana Santa, al fin y al cabo que son de desmadre y de fiestas no de oraciones y rezos; terminar con la Navidad, al final de cuentas lo que se festeja más en las zonas indígenas son los días de muertos, porque hay ofrendas y chupes, y todos lloran por los que ya se fueron y esperan a sus ánimas de los chiquitos y de los grandes para pedirles perdón o para reclamarles las fregaderas que hicieron en vida; yo no sé si hay día del sacerdote pero también se pueden eliminar porque muchos niños ya les corren porque les despiertan más miedo que el coco y ni quieren ir a la doctrina porque en vez de dulces, pues ya saben, hay desastres que no se arreglan en toda la vida.

Si hay día del burócrata pues ya lo deberían ir quitando porque como andan las cosas, un buen día nos vamos a encontrar con muchos jefes de oficina y subsecretarios y secretarios vendiendo banderitas en las calles o atendiendo un puesto callejero. Si hay día del aviador pues todo se puede concentrar en una nueva rifa del avión, porque como van las cosas y los ahorros que se ven en puerta, pues se pueden reciclar hasta los “cachitos” en una nueva oferta de rifa. Falta que también exista el día del policía, porque al parecer también hay limpia en muchas corporaciones o cuando menos pues, en la SSPF hay cambios con miras a suplir al mero mero, porque dicen se va como “candidato” a gobernador en Sonora y, pues ya saben, hay familias poderosas en el gobierno y es mejor que sean conocidas y no por conocer.

También tendrían que eliminar el día del fugitivo en el extranjero que deben andar muchos pensando en ponerse a salvo en los paraísos fiscales donde tienen sus dineros. También, pues eliminar de plano a los partidos políticos porque la neta es que ni sirven ni existen sino que son mafias pequeñas que se clavan los dineros que sueltan, para mantener la idea de que hay competencia y democracia y no dictadura ni blanda ni dura….

Y eliminar el día del amigo y del refugiado político, ya ven lo caro que salen los viajes para que al final de cuentas ordenen los del Norte que no se puede quedar en la zona fronteriza porque es un peligroso criminal, eliminar y cerrar todos los cultos religiosos sean los que sean, no nos vayan a salir otros como el que están juzgando en la luz del mundo en los Estados Unidos, y para eso, ya tenemos la cartilla moral que debe ser de aplicación obligatoria a todos los que se porten mal y de lectura obligada a todos los miembros del infeliciaje nacional que reciben algo de lanita de los programas sociales, pues que desquiten algo, y se pueden reciclar porque el papel anda muy caro y no se puede permitir su uso para otros que no sean las lecturas, ya ven que en las prisas pues cualquier papel es bueno para limpiarse el trasero, y se debe eliminar el día de los niños héroes y los de la invasión gringa, tota,l pues les cuidamos ya las espaldas y nadie se quiere confrontar con Trump, ya ven que es cuatachón, en fin, eliminar todo lo que huela al pasado contaminado de neoliberalismo y reacción, volver a los nuevos tiempos “revolucionarios” donde priven las buenas ondas y la amistad y el amor… nada de balazos, solamente abrazos…