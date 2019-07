Ni estigmatizar ni descalificar policías: González Pérez

Luis Raúl González Pérez, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), llamó a no estigmatizar ni descalificar a las policías.

“No es posible que se estigmatice y descalifique, en lo general, a todas las policías e instituciones públicas vinculadas a la seguridad, procuración e impartición de justicia, así como a sus miembros”, aseveró.

Ello, en el marco de su participación, como invitado, en la sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, la cual tuvo lugar en Palacio Nacional.

En otra parte de su alocución, González Pérez aseveró que si bien la Guardia Nacional puede y está llamada a ser parte de la solución que el país requiere para sus problemas de violencia e inseguridad, no es ni puede ser, en sí, la solución misma.

El ombudsman nacional abundó que por mejor capacitada que esté una policía, poco o nada abonará al abatimiento de la impunidad si no se cuenta con 33 fiscalías autónomas, amén de eficientes, con recursos y capacidades suficientes para que los delitos se investiguen y sancionen.

Y que en ello, y otros temas, los gobiernos estatales tenían una gran responsabilidad.

“El perfil de la Guardia Nacional debe ser policial y civil; las policías de estados y municipios deben fortalecerse, y el Ejército debe volver, en los plazos planteados, a las funciones que le son propias”, acotó el presidente de la CNDH.

Recordó que si bien, en las últimas dos décadas, la seguridad se ha inventado, reinventado y rediseñado en México, sin que se hayan obtenido los resultados esperados, “ello no es óbice para suponer que tenemos que desechar todo lo existente y empezar desde cero en la generación de recursos y capacidades”.

Destacó que la capacidad, honorabilidad y profesionalismo de los miles de mexicanos que han comprometido su vida no depende de las épocas o gobiernos en los que ingresaron al servicio público, ni de sus filiaciones o preferencias políticas o ideológicas.

González Pérez opinó que es claro depurar y revisar a las policías como un paso previo a su fortalecimiento, pero que ello debe hacerse bajo esquemas y mecanismos objetivos que permitan desterrar la corrupción y colusión de sus miembros con las organizaciones criminales.

Lo anterior, remarcó, sin que ello afecte a los buenos elementos, vulnere sus derechos y propicie que se pierdan capacidades y recursos útiles para las tareas que vienen.

Además, resaltó que ante el despliegue de un nuevo cuerpo de seguridad pública es prioritario establecer y poner en práctica los protocolos de actuación y mecanismos de coordinación con autoridades e instancias federales, así como administraciones locales y municipales.