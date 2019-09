Ni ‘cola’ ni espías a César Duarte

Javier Corral, gobernador de Chihuahua, negó que sean recientes una serie de fotografías de César Duarte, su antecesor.

“Nosotros ya conocíamos esas imágenes, que son de hace semanas, porque la gente colabora con la autoridad, porque no necesitamos ponerle ‘cola’, espías, porque, en realidad, él ya la trae muy larga; se le ve por todos lados”, refirió el mandatario estatal.

A decir de Corral, la Fiscalía General del Estado de Chihuahua tiene actualizada la ubicación de Duarte.

“Es la propia gente la que nos está informando dónde se encuentra, cómo se mueve, y a veces nos manda fotografías de con quién se reúne, con políticos, ex colaboradores, ex legisladores”, hizo notar el mandatario estatal.

Ello, al aseverar que hay mucha gente que colabora enviando fotos y videos de la estancia de Duarte en diversos puntos de la Unión Americana.

En ese tenor, Corral aseveró que su antecesor en la gubernatura del estado de Chihuahua se mueve libremente entre los estados de Texas y Nuevo México.

Al abundar sobre el particular, destacó el hecho de que Duarte tenga una solicitud de residencia legal, o trámite migratorio especial, en el vecino país del norte, razón por la que, acotó, no podido ejecutarse dos fichas rojas de la Interpol para su aprehensión.