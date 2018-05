Nestora Salgado quiere dejar sin justicia a sus vícitimas: Isabel Miranda

En conferencia de prensa demandó 'justicia para las víctimas, no más justicia selectiva', y advirtió que "no nos dejaremos amedrentar" ante la "amenaza velada" o "mensaje subliminal" de Nestora Salgado al difundir una foto con Olga Sánchez Cordero, ex ministra de la Corte