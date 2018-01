Negativa de Morena a firmar pacto es para hacerse las víctimas: PRD

El presidente del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la Ciudad de México, Raúl Flores, aseguró que la negativa de Morena a firmar el pacto de civilidad convocado por el gobierno capitalino permitirá a esa fuerza política seguir haciéndose la víctima.

“Obedece a que signar dicho compromiso les amarraría las manos para seguir generando actos graves de violencia que les permitan victimizarse ante la opinión pública para continuar golpeando al Sol azteca con montajes y mentiras viles”, afirmó.

De confirmarse información publicada en diversos periódicos de circulación nacional en la que se revela que Carlos Castillo y Gerardo Villanueva, miembros activos de Morena, le pidieron “reventar” los eventos de Claudia Sheinbaum -la semana pasada- a cambio de un pago de 10 mil pesos, “se demostraría una vez más que Morena es capaz de todo”, aseveró.

“Los partidos estamos obligados a hacer todo lo posible para desarrollar un proceso democrático, tranquilo y seguro para la ciudadanía, para los medios de comunicación y para todos los participantes en esta contienda, pero para Morena firmarlo significaría dejar de victimizarse como lo ha venido haciendo una y otra vez”, opinó el dirigente.

Flores García lamentó que según él los recientes acontecimientos con los que se ha querido crear una percepción de violencia durante el actual proceso electoral fuesen alentados desde las propias filas de Morena, y advirtió que la violencia no le beneficia a nadie políticamente y sólo perjudica a la ciudadanía.

“Yo he venido repitiendo que nadie gana con la violencia política, he dicho que resulta descabellado e insensato que gente que agrede en un mitin vaya repitiendo ¡PRD, PRD, PRD! mientras golpean a gente de Morena. No obstante articulistas, caricaturistas y excompañeros sin ningún juicio de por medio y sin ninguna prueba fehaciente nos tildaron ya de alborotadores e incluso de asesinos”.

El líder perredista confió en que con la denuncia formal de este ciudadano se puedan dilucidar los hechos y que las personas que han sido señaladas sean interrogadas por la propia autoridad investigadora y ministerial y se llegue finalmente a la verdad, pues eso es lo que se busca en ese y todos los casos antes que cualquier otro juicio de valor.

“De confirmarse las acusaciones contra Carlos Castillo y Gerardo Villanueva, que detentan cargos de dirección en Morena, ello acabaría con la credibilidad de la precandidata Claudia Sheinbaum y de los dirigentes de Morena que se han empeñado en culpar al PRD de las agresiones sin ninguna prueba”, afirmó.

El líder local perredista recordó que tanto Castillo como Villanueva iniciaron su trabajo político en Izquierda Democrática Nacional (IDN), la corriente política creada por René Bejarano al interior del PRD, el primero de la mano de la actual diputada federal Ariadna Montiel.

El segundo de la de Martí Batres, y que ambos personajes tienen como antecedente violento la quema de paquetes electorales y la puerta de la sede del Comité Ejecutivo delegacional del partido en Coyoacán durante la campaña interna perredista en 2009.