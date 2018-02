Navarrete Prida rechaza que se negocie liberación de Alejandro Gutiérrez

Indicó que lo que sí está en sus manos es solicitar que se resuelva y que se diga si existió o no tortura sobre cualquier persona, en cualquier condición

El secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, rechazó que se busque liberar al ex secretario general adjunto del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, Alejandro Gutiérrez, detenido en Chihuahua, como acusó el gobernador de esa entidad, Javier Corral Jurado.

“No puede haber una búsqueda de libertad de ningún tipo, si el juez local dice: ‘No tienes derecho a la libertad condicional, a la libertad para enfrentar tu proceso’, nunca se pidió otra cosa, y desde luego no está en manos de su servidor, porque no lo está, que pueda ponerse sobre la mesa que se desista de conocer o no de una denuncia de tortura”, refirió.

En conferencia de prensa, luego de participar en la reunión plenaria de los diputados federales del PRI, Navarrete Prida indicó que lo que sí está en sus manos es solicitar que se resuelva y que se diga si existió o no tortura sobre cualquier persona, en cualquier condición.

Añadió que “no está en manos del secretario de Gobernación negociar tema alguno que tenga que ver con tortura, sí está en manos encontrar caminos de diálogo, y resolver un

diferendo de algo que es un diferendo frente a una agenda muy compleja, de relación entre niveles de gobierno, entre otros el tema de seguridad”.

El funcionario federal recordó incluso que “estamos entrando en Ciudad Juárez y en Chihuahua capital, con el gobierno del estado. Como pueden ver, no hay un diálogo roto, al contrario, y queremos resolver los problemas. La puerta de la Secretaría de Gobernación estará siempre abierta para cualquier gobernador”.

En este marco, el encargado de la política interior del país reiteró que buscar la liberación de Alejandro Gutiérrez “no está ni siquiera en mi planteamiento, eso pregúntenselo a su juez, y a su debido proceso”.

Y abundó que “lo que sí está en la esfera del secretario de Gobernación es hacer notar que si tengo indicios de que alguien está siendo torturado, pues lo haga notar y que se expresen las instituciones sobre lo mismo y no tiene capacidad el secretario de Gobernación, para políticamente expresarse sobre ese tema”.

Es un tema de justicia, es un tema de leyes, es un tema de pruebas, enfatizó Alfonso Navarrete Prida, quien refrendó que las puertas del diálogo estarán siempre abiertas en la Secretaría de Gobernación, para él o cualquier gobernador que quiera acercarse y resolver problemas en beneficio de México.