NASA muestra imagen de incendios forestales en México

La Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio (NASA, por sus siglas en inglés) difundió imágenes de los incendios forestales ocurridos este fin de semana en el sur de México.

Las instantáneas se tomaron el 12 de mayo de 2019, por el instrumento MODIS a bordo del satélite Aqua.

De acuerdo con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, del 3 al 9 de mayo de este año se han presentaron 215 incendios forestales en 18 entidades federativas, afectando 14 mil 916 hectáreas.

De ese total, 89 por ciento correspondió a vegetación en estratos herbáceo y arbustivo y el porcentaje restante a zonas de árboles.

#NASAWorldview Image of the Week: Fires in Southern Mexico, as observed by the NASA Aqua MODIS instrument on 5/12/19. https://t.co/p8ph0e4gdx Interact with image using Worldview: https://t.co/3S1Wi8xJK6 pic.twitter.com/goVFjkoY5k

— NASAEarthdata (@NASAEarthData) 13 de mayo de 2019