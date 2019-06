Narro renuncia a proceso interno del PRI y al partido

José Narro Robles, ex rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), anunció que deja la contienda para dirigir el Partido Revolucionario Institucional (PRI), además de que renunció al instituto político, al cual estuvo afiliado por más de 46 años.

En un mensaje difundido en redes sociales, señaló que “hoy hago pública mi decisión de renunciar a formar parte de la #simulación en el proceso de elección de la nueva dirigencia de mi partido, pero también mi renuncia al PRI Oficial México, partido en el que milité por más de 46 años”.

Explicó que le preocupa el curso que tomó el proceso debido a que son evidentes las muestras de que existe un candidato preferido de la cúpula del PRI, el candidato oficial de los gobernadores y de quien fue el jefe político del partido.

“Por si eso fuera poco son groseros los indicios de intervención del gobierno federal de la misma dirección, hoy lo anima y lo arropa, hay que evitar que las decisiones del PRI las siga tomando el presidente en turno”, dijo.

Vía Twitter, Manlio Fabio Beltrones, ex líder nacional del tricolor, lamentó la determinación de Narro de renunciar a la fuerza política.

Y que no participará en el proceso interno del partido.

“Lamento y mucho la renuncia de mi amigo @JoseNarroR al @PRI_Nacional. Las razones ya las expuso. En lo personal no acudiré a votar el 11 de agosto, con ese padrón irregular del que habla la convocatoria”, refirió Beltrones.