Narro aún no desecha posibilidad de buscar candidatura presidencial

Ante la sucesión presidencial del 2018, José Narro Robles, secretario de Salud, señala que su decisión se mantiene respecto a esperar “los tiempos” porque seguirá con su labor como secretario de Salud.

“La decisión sí la tengo muy tomada y no ha variado. Es esperar los tiempos, cumplir con la tarea que tengo asignada que me enorgullece enormemente, me gusta, me fascina. Ya vendrán los tiempos”, señaló el ex rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

El actual secretario de Salud federal recordó que hace algunos meses ya había contestado sobre dicha intención, pero “si me vuelves a invitar en dos o tres meses, volvemos a ver y revisamos cómo va este tema. Tengo un compromiso con la sociedad, tengo un compromiso con el Presidente Enrique Peña Nieto y no quiero fallarle”.

Narro reiteró que, en su momento, hará pública su decisión y admitió que no ha desechado ninguna posibilidad porque “todavía no llega el momento”.