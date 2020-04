“Nada para los grandes, todo para los pobres”

No va a haber privilegios fiscales, no va a haber condonación de impuestos, no va a ver rescates en general, mucho menos para los grandes, advirtió por enésima vez el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

El rescate es para el pueblo de México, los marginados, los pobres, “a los que siempre se les ha hecho de menos”, señaló.

Reveló que incluso antes de dar su discurso el domingo, ya tenía los reportes de los medios de lo que iba a decir.

“Que bueno, entonces ya lo van sabiendo”.

Afirmó que le dicen que se va a caer la recaudación. “Entonces pospongo la recaudación por tres meses”. Pues no, indicó, muchos mexicanos van a cumplir, van a contribuir.

Reveló que en el primer trimestre de este año la recaudación fiscal aumentó en 8 por ciento en comparación con el mismo periodo del año pasado.

“Y se están apuntando nuevos contribuyentes”, agregó.

Dijo que muchos se disfrazan de empresarios, pero son traficantes de influencia.

Pero dijo que los conoce, aunque se disfracen.

Afirmó que hasta ahora no hay despidos, y se negó a aceptar que los habrá.

Se preguntó que cuándo a los anteriores gobiernos neoliberales les preocuparon los niños. “Los usaron”.

Advirtió que el gobierno no puede ser comité al servicio de una minoría.

Descartó cambios en su gabinete.