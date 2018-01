Muy tensa relación con federación y comunicación rota: Corral

La relación con el gobierno federal está prácticamente rota, afirmó el gobernador de Chihuahua, Javier Corral.

Advirtió que no se moverá de la exigencia de que la Secretaría de Hacienda le entregue los 780 millones de pesos para sanear las finanzas del estado y de que se solicite la extradición del ex mandatario César Duarte.

la sesión extraordinaria del Consejo Nacional del PAN, Corral refrendó que este domingo encabezará una asamblea para explicar las afectaciones que causa la retención de los recursos de la hacienda pública federal a los habitantes de Chihuahua.

A la convocatoria no acudirá el precandidato de la coalición “Por México al Frente, Ricardo Anaya”, quien declaró que no lo hará a fin de que no se politice el tema.

El mandatario local cuestionó las acciones de las autoridades hacendarias en el manejo de los recursos, al afirmar que “ya están instalados en una prepotencia y en un cinismo brutal, pero la posición la daremos a conocer hasta mañana en Chihuahua”.