Muñoz Ledo aplica reglas a modo y lo resuelve con frases domingueras: Ortega Martínez

Porfirio debe comportarse a la altura de su investidura, responder con respeto, consideración y legalidad; no resolver y evadir con frases domingueras. En la sesión solemne cometió un error político que lesiona su autoridad como Presidente de la Cámara de Diputados, porque acomodó e interpretó la norma, exhortó Antonio Ortega Martínez, diputado federal del PRD.

Porfirio actuó arbitrariamente, aplicó a modo una regla para otorgar una cortesía al senador Emilio Álvarez Icaza para fijar un postura, ya que como sesión solemne del Congreso de la Unión, los Grupos Parlamentarios fijan una, y Álvarez Icaza quien es un “senador sin partido”, solicitó al presidente de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo, le permitiera presentarla en representación de los legisladores independientes; ésta petición no procedió porque es un “senador sin partido”, no independiente; además de que la sesión es solemne y de instalación de la Legislatura, no es de debate, ni deliberativa ni de cámara.

Antonio Ortega detalló que “él (Porfirio Muñoz Ledo) había aclarado muy contundentemente que Álvarez Icaza no era legislador independiente, sino que era legislador sin partido.”

El diputado originario de Aguascalientes, aseguró que el PRD no se opondría a que interviniera el senador, sin embargo “la norma y la ley no se interpretan, se aplican, y Porfirio Muñoz Ledo se equivocó.”

Ante la respuesta que le dio Muñoz Ledo a Ortega Martínez: “señor diputado, creo que el respeto que usted me tenía era demasiado frágil.”

El legislador perredista y decano, indicó que fue inadecuada “lo traté con respeto, con consideración, él traía un catálogo de frases domingueras que las tenía por ahí anotadas, y a cada interpelación a la que él debía responder con respeto, con consideración y con legalidad; respondía con una frase con la que pretendía terminar con el debate. Me parece que eso desmereció la figura de Porfirio Muñoz Ledo.

Yo creo que él tiene que entender que su figura la debe de cuidar, no sólo por lo que él representa sino que hoy está al frente de la Cámara de Diputados y en este caso del Congreso de la Unión. Creo que fue un mal momento y el demérito lo va a pagar,” culminó.