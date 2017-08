Mujeres, sector más afectado por el ciberacoso

El ciberacoso es una forma de violencia de género y sexual, expresada a través de las tecnologías de la información y comunicación, como Internet, teléfonos móviles y videojuegos, y cualquier persona puede padecerlo, alertó la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim).

Mediante una infografía, la dependencia destacó que las mujeres son más vulnerables ante este tipo de violencia, que tiene que ver con las relaciones de poder, la intimidación y el establecimiento de un sistema de control.

Por ello, pidió a las víctimas tener claro que no son las causantes de la situación; tener cuidado, ya que los perpetradores no son necesariamente personas ajenas, pueden ser ex parejas o parejas; y denunciar.

Detalló que los tipos de ciberviolencia contra mujeres y niñas son hacking, suplantación, acechamiento, acoso, distribución maliciosa.

Ante ello, puso a disposición del público usuario, para cualquier denuncia, consulta o duda, el correo electrónico de la Conavim, [email protected] , la página de Internet www.gob.mx/conavim, así como el sitio de la Policía Cibernética de la Ciudad de México http://www.ssp.df.gob.mx/ciberdelincuencia.html.