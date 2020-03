Mujeres periodistas no van a “mañanera”; AMLO ignora

El Presidente Andrés Manuel López Obrador inició este día la conferencia matutina en Palacio Nacional sin hacer ningún comentario sobre la ausencia de periodistas mujeres.

Durante el evento diario se notó la ausencia de periodistas mujeres, aunque algunas sí acudieron.

Al iniciar su presentación solo dijo que cuando terminaran de hablar sus dos expositores, comenzando por Ricardo Sheffield, que da el “quién es quién” en combustibles, daría su postura sobre la manifestación del domingo por el “Día Internacional de las Mujeres”.

La conferencia matutina del Presidente se lleva a cabo en el Salón Tesorería.

Como si hoy no se llevara a cabo el paro de mujeres que no asisten a muchas actividades fuera de su casa, López Obrador no hizo ningún comentario.

Ni siquiera el funcionario que dio las cifras sobre los combustibles hizo comentario alguno.

Este día las mujeres mexicanas llevan a cabo el “Un Día sin Mujeres”.