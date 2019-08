Mujeres altamente vulnerables

Si bien las violaciones de los derechos humanos afectan tanto a los hombres como las mujeres, su trascendencia y alcance varía de acuerdo con el sexo de la víctima.

Los estudios al respecto permiten afirmar que toda agresión perpetrada contra una mujer tiene alguna característica que permite identificarla como violencia de género.

Esto significa que está directamente vinculada a la desigual distribución del poder y a las relaciones asimétricas que se establecen entre varones y mujeres en nuestra sociedad, que perpetúan la desvalorización de lo femenino y su subordinación a lo masculino.

Lo que diferencia a este tipo de violencia de otras formas de agresión y coerción es que el factor de riesgo o de vulnerabilidad es el solo hecho de ser mujer.

Así es lo que enfrenta PNA (omitimos su nombre por obvias razones), nacida en el estado de Michoacán e hija de padres empresarios nacidos y radicados en el mismo estado.

CONSTANTE ACOSO

La víctima PNA relata que a partir del año 2014 hasta el dia de hoy ha enfrentado un constante acoso, agresiones personales y comerciales por parte de Víctor Manuel Velázquez Rangel y Jorge Cruz Romero, ahora ex directivos de la Cooperativa Cruz Azul y aún socios de la misma.

Pero la pregunta que surge es ¿qué hay detrás de la denuncia interpuesta desde el mes de marzo de 2017 por PNA ante las autoridades de la PGJ-CDMX? Al parecer no todo se reduce a los hechos denunciados por la misma victima, así como toda la corrupción que ha salido a la luz por parte de los dos imputados, mismos que han orillado a la denunciante a ampararse y a buscar la justicia en el Tribunal Superior de Justicia en la Ciudad de México.

Después de la denuncia hay toda una cadena de represalias que han tenido que padecer y afrontar PNA así como toda su familia y su gente de trabajo, pues ante las denuncias interpuestas y el enorme poder comercial y económico de sus agresores han sido factores para cambiar la vida de casi 40 familias.

VENGANZA DE IMPUTADOS

Las empresas distribuidoras de materiales para construcción radicadas en Michoacán, de nombres CONCRETOS CRUZ AZUL DE MORELIA, S. A. DE C. V., y COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS CRUZ AZUL DE MORELIA, S. A. DE C. V., heredadas desde hace 15 años a PNA y con una trayectoria importante en el estado de Michoacán, se han visto manipuladas y agredidas por los dos imputados en venganza por haberlos denunciado.

Con esta situación que enfrentan la víctima y los imputados se han visto afectadas alrededor de 40 familias michoacanas, mermando sus fuentes de empleo por más de dos años y seis meses.

Los imputados, al conocer la negativa de PNA de acceder a sus presiones sexuales, suspendieron de un día para otro el suministro de cemento con el fin de parar las operaciones de las empresas que por 40 años han abastecido de cemento CRUZ AZUL a esa región de Michoacán y hasta la fecha han hecho oídos sordos de todos los desfalcos y aclaraciones comerciales que exije Patricia Negrete Aguirre.

No obstante, los mismos imputados han utilizado todo su poder e influencia para agredir, difamar y detener cualquier signo de actividad económica de dichas empresas michoacanas, esto con el claro mensaje para PNA de que detenga las dos denuncias e investigaciones con el número de expediente CI-FDTP/TP-1/UI-1C/D/00031/03-2017 que están en proceso en la Ciudad de México.

Por si todo lo anterior no fuera suficiente, PNA se ha enfrentado con toda clase de obstáculos dentro de CRUZ AZUL para reactivar sus operaciones comerciales desde extorsiones, suspensiones, cargos indebidos a sus cuentas, bloqueo, acoso y amenazas a su personal, todo esto, por supuesto, orquestados por Velázquez Rangel y Cruz Romero, así como todos sus encubridores.

Asimismo, las agresiones han llegado a tal grado que PNA ha recibido hasta golpes y amenazas dentro de las oficinas corporativas de CRUZ AZUL por parte de Laura Velázquez Rangel (hermana de uno de los imputados), hechos por los que PNA interpuso otra denuncia en la Ciudad de México en este año con el número de expediente CI-FCY/COY-4/UI-2 S/D/00520/03-2019.

Sin duda, un claro ejemplo de la violencia de género que impusieron como política comercial los dos imputados y toda su red de corrupción, incluyendo varios distribuidores de la marca que los patrocinan incondicionalmete con el afán de preservar sus cotos de poder dentro de los mercados cementeros, haciendo así todo un emporío dentro de la Cooperativa más grande de Latinoamérica.

VIOLENCIA DE GÉNERO

En conclusión, el perfil psicopatológico de los agresores sexuales dentro de las organizaciones sociales y empresariales llega a niveles insospechados, a veces las mismas víctimas se llegan a encontrar acorraladas entre muros de estigmatización, coacción, y explotación, así como totalmente expuestas a agresiones que sin duda cargarán para el resto de sus vidas.

Es importante destacar que la violencia de género no nada más se da en las esferas económicas sencillas sino que se expande hasta en los más altos puestos empresariales y laborales.

La violencia de género ha subido de intensidad en los últimos días que incluso ha provocado marchas de mujeres en demanda de justicia ante las autoridades correspondientes, y es que en los discursos y tinteros se oye y lee muy bonito, pero en la práctica todo sigue igual y la realidad es que las mujeres siguen siendo las principales víctimas en la ciudad donde no pasa nada.