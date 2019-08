Moreno Cárdenas se dice ganador de contienda por dirigencia nacional del PRI

Pese a denuncias, por parte de Ivonne Ortega, su principal contrincante, de una “operación vales”, de irregularidades en el manejo de los paquetes de papelería electoral y de que el padrón de afiliados fue “inflado”, y de sabotaje de Lorena Piñón, la otra aspirante, a la ex gobernadora de Yucatán, Alejandro Moreno Cárdenas “Alito” se proclamó ganador de la contienda interna para la dirigencia nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI) junto a su compañera de fórmula a la secretaría general, Carolina Viggiano, y cuyo costo alcanzó los 80 millones de pesos.

En conferencia de prensa, el gobernador con licencia de Campeche aseveró que la tendencia era irreversible y que la votación le favorecía, por lo que llamó a sus contrincantes a sumarse a su proyecto.

“Inmediatamente estableceremos comunicación; estaremos en la búsqueda para construir la unidad de nuestro partido; lo he dejado con mucha claridad: Invito a las dos compañeras a que construyamos juntos este partido, que, al final, quien ha hablado es la militancia las y los priiístas de nuestro país”, refirió.

Afirmó que hubo transparencia y que las encuestas señalaban 80.9 por ciento de la tendencia a favor de su fórmula, si bien respetaría los tiempos y formas de la convocatoria.

“En este momento les puedo decir con plena responsabilidad, de acuerdo con toda la información que estamos recibiendo de nuestro equipo y que está basada en actas de todo el país, que la tendencia es absolutamente irreversible.

“Nuestra fórmula ha ganado una elección de manera transparente, pacífica, en armonía, con gran diferencia y con clara contundencia”, resaltó “Alito”.

En un hotel en Paseo de la Reforma, y acompañado por sus seguidores, Moreno Cárdenas subrayó que los priístas quieren la unidad, a fin de conformar el mejor partido para volver a ganar las elecciones.

Explicó que se instalaron casi la totalidad de las mesas receptoras de votos y que hubo gran participación de militantes, por lo que las incidencias fueron las normales de un proceso electoral.

Bajo su dirigencia, puntualizó “Alito”, el PRI será una oposición crítica que buscará el debate de las ideas, firme, con carácter que señalará los errores, pero también responsable y constructiva con México y las familias.

“Seremos una oposición que critique mucho, pero sobre todo proponga para cambiar y generar mejores condiciones de vida para todos los mexicanos”, recalcó.

Y que si bien en las campañas hubo las pasiones y ánimos característicos de la competencia, pasado el proceso le dará la vuelta a la hoja y abrirá las puertas para trabajar por unir al PR.

Moreno Cárdenas aseguró que se fortalecerá al partido para ser un bloque opositor claro y expresó su respaldo y compromiso con los legisladores federales, en particular a los coordinadores del PRI en el Senado, Miguel Ángel Osorio Chong, y en la Cámara de Diputados, René Juárez Cisneros.

En el partido, aseveró, nadie pierde, de ahí que invitara a sus contrincantes a continuar en el instituto político.

Por último, Moreno Cárdenas precisó que la única casa encuestadora que se registró en el proceso interno señalaba que las fórmula de Ortega y José Encarnación Alfaro se hizo de un 15.2 por ciento de la votación, y la de Piñón y Daniel Santos 3.9 por ciento.