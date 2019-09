Morena ratifica triunfo de la CNTE

En un día más de jaloneo, en el que no fructificó la toma de la tribuna por parte de la oposición para impedirlo, el pleno de la Cámara de Diputados avaló los cambios a las leyes secundarias de la reforma educativa.

Así, una vez modificadas las normas ya citadas, la mayoría del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y sus aliados de los partidos del Trabajo, Encuentro Social y Verde Ecologista de México habrían aprobado cada una, la General de Educación, la única concluida hasta el cierre de esta edición, la del Sistema para la Carrera de las y los Maestros, y reglamentaria del artículo tercero en materia de mejora continua de la enseñanza.

Por otra parte, se decretó la desaparición del Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa.

En tanto, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) amagó con llevar al Senado de la República sus carpas una vez que le sea turnado el dictamen.

Al inicio de la sesión, las fracciones de oposición presentaron diversas mociones suspensivas que fueron rechazadas por la mayoría de Morena, ante lo cual decidieron, como ya se expuso, tomar la tribuna.

Por su parte, el coordinador de Morena, Mario Delgado, y su correligionario Pablo Gómez insistían en dar seguimiento a la sesión, en lo que los panistas calificaron como una presión a la presidenta de la Mesa Directiva, Laura Angélica Rojas Hernández, porque si decretaba el receso, la mayoría amagaba con destituirla del cargo.

Con base en el reglamento, Rojas Hernández llamó a un receso para dar tiempo al diálogo entre los coordinadores parlamentarios, que acordaron poner a votación económica la propuesta de posponer el debate y fue rechazada por Morena y sus aliados.

La presidenta de la Comisión de Educación, Adela Piña Bernal, fundamentó el dictamen de los cambios a las leyes secundarias de la reforma educativa al establecer que garantiza la enseñanza para los mexicanos desde la primera infancia hasta la superior.

Acompañada por los gritos morenistas de “ya cayó, ya cayó, la reforma ya cayó”, aseguró que atendía 11 propuestas del PAN, cinco del PRI, dos perredistas, siete del Partido del Trabajo (PT) e igual número de Encuentro Social, y que había llegado el momento de continuar con el proceso de cambio del sistema educativo.

Por la oposición, Mónica Bautista Rodríguez, del PRD, y Cynthia López Castro, del PRI, aseveraron que con las leyes que se pretendía aprobar revivían “las peores prácticas del corporativismo educativo”.

Cuestionaron el derecho que se otorga para dar preferencia a los egresados de escuelas normales en el otorgamiento de plazas, lo cual, en opinión de la priísta, constituye “el pago de favores políticos y la construcción de clientelas”.

Por Morena, Jorge Luis Montes Nieves fustigó a la oposición por la toma de la tribuna; “se veían tan fi-finos y hoy sacaron el cobre”, y que no se cansan de descalificar al magisterio, mientras que “nosotros los respetamos, los escuchamos”.

Más adelante, ante los comentarios por la interrupción en la tribuna, el diputado Juan Carlos Villarreal Salazar, de Movimiento Ciudadano, aseguró que si se trató de una toma “pedorra”, “también es pedorro el desperdicio que hacen de esa legitimidad que el pueblo les dio”.

‘SE CONSERVA LA RECTORÍA DEL ESTADO’: SÁNCHEZ CORDERO

La titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Olga Sánchez Cordero, descartó que con la aprobación de las leyes reglamentarias de la Reforma Educativa, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) intervenga, de manera directa, en la asignación de plazas a maestros.

“No, no, no hay esa intervención de parte de la CNTE; esto es una rectoría del Estado; se conserva la rectoría del Estado”, expresó.

Ello, luego de que fueran avaladas las leyes General de Educación, reglamentaria del artículo tercero en materia de Mejora Continua de la Educación, y General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros.

Tras reconocer que existen voces en contra, la encargada de la política interior del país sostuvo que esas leyes no dan poder a un grupo y obedecen a una visión distinta del sistema educativo.

“Muchos no comparten, muchos diputados, muchos senadores, no comparten esta visión, pero, finalmente, es una distinta concepción del sistema educativo en nuestro país y es lo que se está proponiendo, no hay sorpresas”, refirió.

Sobre si la nueva visión es la adecuada, Sánchez Cordero respondió:

“Depende para quién; para nosotros sí”.

La funcionaria federal recordó que desde campaña, el ahora presidente Andrés Manuel López Obrador no estaba de acuerdo con la Reforma Educativa impulsada en la pasada administración, por lo que ahora, aseveró, “avanzamos en otra diferente”.

Lo que sí se pretende, subrayó, es avanzar en los contenidos de la Reforma Educativa para que sean acordes a un sistema moderno del siglo XXI.

La aprobación de las leyes educativas fue rechazada por los partidos de oposición con el argumento de que otorgan el pase directo de normalistas a plazas, se elimina la evaluación diagnóstica y da concesiones a los sindicatos para la asignación de plazas.

VULNERADOS PRINCIPIOS DE ENSEÑANZA: CCE

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) expresó su preocupación por los proyectos en materia educativa aprobados por el pleno de la Cámara de Diputados al considerar que vulneran los principios de la enseñanza en México.

En ese tenor, exhortó a los legisladores a modificar las disposiciones de los proyectos para garantizar el derecho a una educación de excelencia y se promueva una política de formación y selección de maestros basada en transparencia, imparcialidad y equidad.

Urgió, en este sentido, a promover una verdadera política de formación y selección de maestros con base en los principios de transparencia, imparcialidad y equidad.

Para el sector privado, las propuestas en la materia “preocupan” al alterar los intereses del Estado por conflictos de interés, sobre todo de los sindicatos.

Con esas medidas “se vulnera el principio de imparcialidad al contemplar que, una vez llevado a cabo el proceso de selección, las listas preliminares se enviarán a las autoridades educativas de los estados y a los sindicatos para sus comentarios, con lo que pudiéramos regresar a que los sindicatos tengan gran injerencia en las plazas”.

“Esos proyectos contienen disposiciones que no respetan lo establecido en el artículo tercero constitucional, lo que pone en riesgo el fin último de esta reforma, que es garantizar el derecho a la educación de excelencia de todos los mexicanos”, insistió.

El sector empresarial refirió que ha participado de manera activa en todas las discusiones en materia educativa de los últimos años, de ahí que, puntualizó, “estamos convencidos de que la educación es piedra fundamental del desarrollo de los individuos y la sociedad”.

En un comunicado, la cúpula empresarial consideró que las propuestas del dictamen, relativas al ingreso al servicio docente, violan el principio de equidad al establecer que se debe dar preferencia a los egresados de las escuelas Normales y de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN).

La existencia de plazas automáticas para egresados de las escuelas normales, la UPN y los centros de actualización del magisterio viola también el régimen de admisión mediante procesos de selección públicos, transparentes, equitativos e imparciales, acotó.

Asimismo, aseguró que el Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa (Inifed) desaparece como organismo que regula, supervisa y controla la construcción y reconstrucción de escuelas, siendo indispensable que quede claro en la legislación que la responsabilidad de velar por la seguridad de los planteles sea del Estado y no de los comités participativos.

Ante ello, el CCE propuso lineamientos básicos y estándares para la construcción, además de procesos para lograr transparencia, rendición de cuentas y seguimiento sobre los recursos.

…Y CON LETRAS DE ORO

Por su lucha para que cayera la reforma a la enseñanza del sexenio de Enrique Peña Nieto, integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación plantearon que se plasme “CNTE” en el Muro de Honor de la Cámara de Diputados.

Y con letras de oro.

“Así como pusieron con letras de oro al movimiento del 68, así deberían de poner a la Coordinadora”, refirieron los integrantes del magisterio disidente.

A la par de su lucha para que cayera la reforma educativa de Peña Nieto, la CNTE hizo alusión a la represión, golpes, encarcelamientos y muertes, que achacaron al gobierno, de que han sido objeto.