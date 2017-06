Moreira anuncia su ‘Frente de la Gente’

El ex gobernador de Coahuila, Humberto Moreira, quien fuera candidato por el Partido Joven en las elecciones del pasado domingo 4 de junio, no logró su registro, por lo que no pudo obtener algún tipo de curul.

En su cuenta de Twitter ha dado a conocer que va a seguir trabajando ahora en un Frente Democrático Popular, el cual dijo es un Frente de la Gente y que siempre estará atento a quien lo requiera.

Abundó que este Frente Amplio Popular estará siempre con la gente que está al margen de las autoridades y el desarrollo, por lo que con esto, anuncia la creación de un nuevo partido.

Cabe destacar que Rubén Moreira era el estandarte del Partido Joven, pero no alcanzaron los puntos necesarios para mantener su registro.