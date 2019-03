Monreal: Puede revisarse revocación de mandato

Ricardo Monreal, coordinador del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en el Senado, dejó entrever la posibilidad de que se revisen las quejas de la oposición en el tema de la revocación.

Ello, si bien su grupo parlamentario en la Cámara Alta convino respaldar la minuta.

“Se pueden revisar los planteamientos”, hizo notar Monreal.

Lo anterior, al hacer alusión a la posibilidad de que el nombre del Presidente Andrés Manuel López Obrador no aparezca en la boleta del proceso electoral de 2021.

Así las cosas, Monreal adelantó que en la Junta de Coordinación Política se iría en pos de consensos respecto a la reforma constitucional en materia de revocación de mandato.

Dijo que se buscaría el diálogo con otros partidos para encontrar una salida de consenso, si bien dijo estar convencido de que se trata de una figura jurídica no sólo adecuada, sino que había sido continuamente exigida por los mexicanos.

Entrevistado antes de iniciar la sesión en el Senado, consideró que luego de que el Presidente Andrés Manuel López Obrador firmara el documento en donde se compromete a terminar su mandato y retirarse en 2024, “a nadie le pueden ya caber dudas sobre esta figura”.

Empero, aseguró que a su grupo parlamentario sí le gusta lo que aprobaron los diputados y que, por lo tanto, se buscará que el criterio sea el que prevalezca, si bien habrá diálogo y se buscará consenso, incluyendo la posibilidad del parlamento abierto.

Ello, horas después de que se diera a conocer que el candidato de Morena a la gubernatura de Puebla volverá a ser Miguel Barbosa, quien se impusiera, en una encuesta partidista, a Alejandro Armenta, a pesar de que contaba con el apoyo de un grupo de senadores.

Al referirse a los controvertidos nombramientos en la Comisión Reguladora de Energía, aseguró que “nosotros no estamos maniobrando” para que se llegue el plazo legal del martes próximo sin pronunciamiento del Senado y, por lo tanto, sea el Presidente quien deba nombrarlos.

“No queremos entrar a esa posibilidad”, sino, por el contrario, “actuar de buena fe para construir la posibilidad del acuerdo con la oposición”, señaló.

Por otra parte, Monreal Ávila rechazó hacer comentarios sobre la decisión de su partido, de nombrar a Miguel Barbosa Huerta como su candidato al gobierno de Puebla.

El también presidente de la Junta de Coordinación Política aseguró que dedica su tiempo a las tareas legislativas “y he decidido no separarme de mi función pública, que la considero importante”.

Aseguró que no se involucraría en ninguna posición partidista y pidió que no se le preguntara sobre ese particular, si bien tuvo comentarios positivos para Alejandro Armenta (antes senador), quien también buscaba la candidatura morenista.