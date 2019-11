Monreal propone repetir votación para la CNDH

Este mediodía el coordinador parlamentario de Morena en el Senado, Ricardo Monreal Ávila informó que su fracción propondrá al pleno sustituir la tercera votación de la elección para la presidencia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

En la sesión de hoy, que aún no comienza, se contempla en la agenda la toma de protesta de Rosario Piedra Ibarra, ya como titular de la CNDH para los siguientes cinco años.

Empero, Monreal Ávila dijo que hoy se hará la propuesta de sustitución de la tercera votación al pleno, y de aceptarla, no será con tablero abierto porque no lo contempla la ley, y será ganador quien obtenga la mayoría calificada, las dos terceras partes de los senadores presentes en el pleno.

En entrevista, el también presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) indicó que la intención es que se vote la misma terna integrada por Rosario Piedra Ibarra, José de Jesús Orozco Henríquez y Arturo Peimbert, con el fin de transparentar y legitimar el proceso realizado el jueves 7 de noviembre, y en el que Piedra Ibarra obtuvo la mayoría calificada.

El senador reconoció que en este ejercicio en pro de la transparencia también se corre el riesgo de que Rosario Piedra no obtuviera la mayoría calificada; sin embargo, confía en que sus homólogos votarán esta terna responsablemente.

“Es una nueva elección, es decir la tercera elección que tenía previsto el acuerdo parlamentario, esa es la que se vuelve a hacer, la votación, sobre la misma terna, son los mismos que participarían”, explicó Monreal Ávila.

El titular de la Jucopo agregó que lo que se acepta con esta propuesta es que no es conveniente dejar dudas, que no haya suspicacias, que no haya desconfianza, porque no lo merece ni el Senado ni la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Finalmente, precisó que esta propuesta se presentará hoy mismo y después de un debate, y de aceptarse, se sustituiría la tercera votación.