Moctezuma Barragán al paso; nueva Reforma Educativa no modifica autonomía de universidades

Esteban Moctezuma Barragán, titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), aseguró que la nueva Reforma Educativa que fue turnada a la Cámara de Diputados no modifica la autonomía de las universidades.

Explicó que el que no apareciera (la autonomía universitaria) en dicha propuesta se debió a un error, por el que no se ‘chistó’ de haber sido obra del PRI, PAN o de los ex presidentes Enrique Peña Nieto o Felipe Calderón Hinojosa, al momento de pasarla de un formato a otro, no a la redacción de la misma.

“Al momento de enviar la iniciativa pasa por varios lugares y, finalmente, se publica en la gaceta; parece que al traducir el texto de un formato a otro, en alguna computadora, hubo un error y se aclaró de inmediato; es absurdo pensar que habrá algo relativo a la autonomía porque es uno de los grandes logros no sólo de las universidades sino del derecho mexicano”, destacó.

En entrevista, explicó que la propuesta del Presidente Andrés Manuel López Obrador en materia educativa se centra en un aprendizaje colaborativo, que es lo que demanda el mundo laboral actual.

“Ahora se debe trabajar en equipo; ahora, los niños deben de entender que el conocimiento es algo que se genera en lo individual y en lo social”, destacó.

Por ende, ejemplificó Moctezuma Barragán, un maestro pedirá estudiar el cambio climático y al día siguiente solicitará a los alumnos que entreguen un reporte de dicho tema, el cual después será abordado en grupos, para después generar conclusiones con todos los alumnos.

“Lo que pasa en el salón es que, sin darse cuenta, los niños aprenden a hablar, a escribir, a discutir; entonces, además, es aprendizaje múltiple; es una de las prácticas más avanzadas en el mundo, y si le preguntas a una empresa qué tipo de persona quiere te dirán que alguien que esté dispuesto a trabajar en equipo y no a someter a los demás”, mencionó.

Con dicha forma de enseñanza, aclaró, el maestro tendrá material individual para evaluar a cada uno de los niños, al tiempo que se generará el aprendizaje colaborativo.

El titular de la SEP reiteró que el nuevo organismo que sustituye al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) ayudará a los maestros a superarse.

“Lo que queremos son evaluaciones diagnosticas que hagan que el maestro se supera y lo va hacer a través de un sistema de capacitación y actualización; le estamos apostando a tener mejores maestros porque si el maestro está bien los niños estarán bien”, subrayó.

FE DE ERRATAS

La Secretaría de Educación Pública (SEP) emitió una fe de erratas para explicar que fue un error la eliminación del concepto de autonomía universitaria en la iniciativa en materia educativa presentada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Debido a un error en la captura mecanográfica se señaló ‘VII’ en lugar de ‘inciso a) de la fracción VI’, por lo que queda en la iniciativa el texto intacto de la fracción VII relativa a la autonomía universitaria”, expuso la dependencia, encabezada por Esteban Moctezuma.

En la iniciativa enviada por el Presidente a la Cámara de Diputados en un principio se eliminó de la fracción VII del artículo 3 constitucional el concepto de autonomía de las universidades, el cual establece que éstas tienen la facultad y responsabilidad de gobernarse a sí mismas.

Luego de que expertos y legisladores lo señalaran, el titular de la SEP dijo que era una falsa polémica y que había sido aclarada.