Ministros sí pueden ser destituidos: Salgado Macedonio

Félix Salgado Macedonio, senado de la bancada de Morena, aseguró que la Suprema Justicia de la Nación (SCJN) no está saliendo en defensa de los intereses de la patria sino de sus intereses personales.

De acuerdo con información de Grupo Fórmula, Macedonio declaró que por no cumplir el juramento que lo ministros hicieron, “claro que pueden” ser destituidos.

Como ejemplo puso al ex presidente Ernesto Zedillo, quien durante su mandato destituyó a 21 ministros y quedaron 11; “entonces deben saber que juraron con la mano en la Constitución, cumplir y hacer cumplir las leyes, y si no es así que la Nación se los demande […] Si los ministros no se ajustan a los que establece la Constitución, están fallando”, dijo.

El pasado 8 de diciembre mediante su cuenta de Twitter expresó que:

“Si los Ministros no aceptan ajustarse a la austeridad y quieren seguir viviendo como Virreyes, habré de plantear al Presidente Andrés Manuel López Obrador los liquide y envíe al Senado las ternas de los nuevos Ministros. Ernesto Zedillo lo hizo. AMLO también puede hacerlo”.