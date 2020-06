Minimiza AMLO protestas en auto, indultos, campales, gritos y sombrerazos

El presidente Andrés Manuel López Obrador sentenció en Cholula, Puebla, que ni con protestas en automóviles, indultos, campales, gritos o sombrerazos, dará marcha atrás a sus planes de acabar con la corrupción.

“Ahora ya no se permite la corrupción; pueden estar gritando; pueden haber manifestaciones de automovilistas; pueden los potentados que se sentían dueños de México, y que venían a saquear al país, incluso extranjeros, estar molestos, inconformes, denunciando al gobierno de México en la prensa extranjera, en la prensa nacional, que está también, no toda, pero sí la mayoría, volcada en contra del gobierno.

“Pueden hacer y deshacer; echar, andar, campañas de desprestigio, guerra sucia, campañas de calumnias, noticias falsas, pero no vamos a dar ni un paso atrás; se acabó la corrupción; no se permite robar; el dinero del presupuesto es dinero del pueblo, y a nosotros nos eligió el pueblo para ser guardianes y cuidar que nadie se robe el dinero del presupuesto ni con gritos ni con sombrerazos ni con insultos ni con nada; cero corrupción; cero impunidad; se va acabar la corrupción; se va acabar la impunidad; me canso ganso”, refirió López Obrador en el marco de un acto en el que informó sobre las obras de reconstrucción de inmuebles afectados por los sismos del 2017.

Y ante el hecho de que fuera objeto de gritos de protesta a su llegada al atrio del Antiguo Convento de San Gabriel.

“Se han repetido los vicios; se han multiplicado las desviaciones en el gobierno,; los mismos funcionarios de primer nivel que militaban en el PAN o el PRI mutaron a Morena y son los que siguen gobernando con las mismas prácticas, con las mismas corruptelas.

“¿Dónde quedó el cambio, y dónde está la transformación?”, refirió un integrante del Movimiento Antorchista Puebla.

En tanto, “Alto al feminicidio”, “AMLO vete”, “Ni chairo ni fifí, simplemente un mexicano” y “Eres el peor presidente de la historia” pudo leerse en cartulinas sacadas a relucir por unas 150 personas.