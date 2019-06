AMLO arrebata Puebla y Baja California al PAN

Las joyas de la primera jornada electoral tras el histórico triunfo presidencial del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) fueron para Andrés Manuel López Obrador y Yeidckol Polevnsky.

Ello, una vez que Miguel Barbosa y Jaime Bonilla se perfilaran como los ganadores de las gubernaturas de Puebla y Baja California, respectivamente, tal como lo determinaban los conteos de Consulta Mitofsky en sus primeras encuestas de salida.

El caso de la segunda entidad representa, merced al Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), una histórica derrota para el Partido Nación Nacional (PAN) y su presidente, Marko Cortés, cuya renuncia fue pedida por ciertos grupos del blanquiazul.

Lo anterior, si bien se dijo ganador en las alcaldías de Aguascalientes y Durango, y mayoría en los congresos de Tamaulipas y Quintana Roo.

‘NO ESTOY DESAHUCIADO’

Miguel Barbosa, quien se perfilaba como ganador de la elección por la gubernatura del estado de Puebla, aseguró que cumplirá los seis años que dura el cargo.

Ello, al ser inquirido sobre su estado de salud, en específico sobre su diabetes, de la que le han derivado problemas de visión.

“Yo respondo bien; estoy bien de salud; nunca he estado en un hospital atendiéndome; no estoy desahuciado; le he prometido a mi esposa vivir 20 años; estoy bien.

“Veo lo suficiente para ejercer las funciones y para poder ser un gobernador que cuide los intereses de Puebla; normal; te estoy viendo a ti; ¿quieres que te describa cómo eres; más o menos cuánto pesas; qué calibre tienes?”, refirió Barbosa.