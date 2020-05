México reduce contagios hasta el 75%: López-Gatell

Tras señalar que la pandemia tomó por sorpresa a China y a Europa, sin preparación alguna, Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud, dijo que por las medidas aplicadas en México se ha reducido la cantidad de contagios en cerca del 60 al 75 por ciento.

La diferencia de tiempos, expresó, a nosotros nos permitió prepararnos.

Aseguró que de acuerdo a los analistas y expertos se supo que la pandemia en México iba a tener estas características y no iba a afectar el país al mismo tiempo.

Debido a esto, dijo, la curva de casos de Covid-19 en México se ha aplanado.

Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, López-Gatell presentó un informe patrocinado por la Universidad de Oxford en donde se compara la velocidad de duplicación de casos positivos en países como Estados Unidos, España, Francia, Reino Unido, Suiza, Suecia, México y Japón.

Indicó que en México se registró una duplicación inicial de casos cada dos días durante los primeros cuatro o cinco, cuando se alcanzaron los primeros 100 contagiados.

Pero luego tuvo una inclinación muy drástica que muestra que la epidemia se está haciendo lenta.

“Con estos elementos de evidencia confirmamos que hemos aplanado la curva”, dijo.

“Para que nadie se confunda y malinterprete, aplanar la curva no quiere decir que es, exactamente, plana, exactamente plana quiere decir que no tenemos una epidemia, lo que quiere decir que, comparado con lo que hubiéramos tenido si no hubiéramos hecho las intervenciones, principalmente estas masivas de la jornada de Sana Distancia, habríamos tenido muchos más casos y en una forma muy precipitada en el tiempo”.