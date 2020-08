México puede ser otra Dinamarca, sin pobreza, ni violencia: AMLO

El Presidente Andrés Manuel López Obrador pidió hoy que los actuales casos de investigación de Emilio Lozoya y Genaro García Luna no confronten a los mexicanos, porque todo es para que en México se acabe la corrupción, la pobreza y la violencia… como en Dinamarca.

“Lo que se tiene que hacer es actuar con responsabilidad y aplicar el estado de Derecho”, expresó.

“No debemos molestarnos, ni verlo como algo confrontativo”, indicó.

El Presidente se preguntó cómo es posible que en Dinamarca que no hay corrupción, no hay pobreza, no hay inseguridad, no hay violencia.

Tienen establecido, añadió, el estado de bienestar, pensiones para adultos mayores, servicio médico y educación gratuita, nivel de desarrollo de primera, pero no corrupción, y así otros países.

Dijo que nunca antes en México un ex funcionario había narrado en más de 60 cuartillas actos de corrupción.

Señaló que es un momento importante, estelar, en la historia de México, “y debemos ver el lado positivo”.

Expresó que los mexicanos tenemos la oportunidad de desterrar la corrupción.

“De acabar con la peste de la corrupción”, dijo.

Añadió que no se debe dejar pasar la oportunidad e ir al fondo; “tenemos elementos”.

“Hay dos casos emblemáticos, graves, las declaraciones del ex director de Pemex, Lozoya, que involucra, a ex presidentes y legisladores.

Y el otro asunto emblemático es el de García Luna, señaló.

López Obrador insistió en las tres posibilidades que existen para que los ex Presidentes sean llevados a juicio.

Reiteró que él está dispuesto a acudir a declarar en el caso de su hermano Pío y David León.