México necesita respeto, ley y orden, no amnistía a delincuentes: PRI

El líder nacional del PRI, Enrique Ochoa Reza, afirmó que lo que México necesita es el respeto, la ley, el orden y no una amnistía que se traduce en impunidad donde aquellas personas que han lastimado a otras, que han cometido ilícitos, encuentren con Andrés Manuel López Obrador un perdón.

Entrevistado al término de la Convención de Delegados y Delegadas de Jalisco que se realizó en Guadalajara, subrayó que López Obrador representa un salto al precipicio, pues quiere convertir a México en Venezuela.

“Lo dicen así las personas de su equipo, lo han expresado en redes sociales, lo dicen en los medios de comunicación. Ellos consideran, en el partido político Morena, que una Revolución Bolivariana es buena para México”, alertó.

“Nosotros estamos en desacuerdo totalmente con esa vía. México tiene su propia ruta de desarrollo, construida a partir del trabajo de múltiples generaciones de mujeres y de hombres”, dijo.

En este sentido, sostuvo, “tenemos por supuesto asignaturas pendientes que debemos de enfrentar juntos, pero no es a través de propuestas populistas y autoritarias como las que se han vivido en Venezuela como los mexicanos encontraremos respuesta a los problemas y a las asignaturas pendientes”.

Ochoa Reza destacó que, “por el contrario, tenemos que seguir los mexicanos construyendo las instituciones, las oportunidades, los espacios de empleo, de educación y de salud, que permitan a las familias en Jalisco y a las familias mexicanas poder alcanzar el siguiente nivel de desarrollo”.

Aseguró que es muy importante detener la violencia que está azotando al país, “estamos todos trabajando y estamos todos haciendo un llamado a que la sociedad mexicana construya, del brazo de las autoridades, de las Fuerzas Armadas, un escenario de paz interna”.

El líder nacional del PRI indicó que se debe recuperar la estabilidad y la certidumbre para poder disfrutar plenamente de las libertades: no a la violencia, no a la violencia en contra de la mujer, no a la violencia en política, no a la violencia en contra de cualquier expresión.

“Lo que tenemos que hacer es también señalar con toda puntualidad que López ha mandado un mensaje a los delincuentes, a los narcotraficantes, proponiéndoles una amnistía que se traduce en impunidad, una amnistía que se traduce en que aquellas personas que han lastimado a otras, que han cometido ilícitos, encuentren con López un perdón”, subrayó.

Aseguró que eso no es lo que necesita México hacia adelante, “lo que México necesita es el respeto, la ley, el orden, y eso es a lo que estamos convocando los candidatos y las candidatas del PRI”.

Ochoa Reza indicó que “vemos en los medios de comunicación que se alerta con toda puntualidad que el estado de Chihuahua está bañado en sangre. Vemos también que el estado de Tamaulipas tiene índices de inseguridad altísimos y lo mismo está sucediendo en el estado de Veracruz”.

Por ello, añadió, “tenemos que ser muy puntuales en la exigencia a esos gobiernos, que en su gran mayoría son gobiernos panistas, que tienen que redoblar el esfuerzo, porque no le están cumpliendo a la sociedad, porque el problema de inseguridad es grave.