México hará su mejor esfuerzo diplomático para promover democracia: SRE

El secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray Caso, afirmó que México seguirá haciendo sus mejores esfuerzos diplomáticos para promover que la democracia se restablezca donde se haya roto, en cualquier rincón del continente.

Al participar en el 48 Periodo Ordinario de Sesiones de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), señaló que ese esfuerzo se hará siempre abogando por una solución pacífica, pues México rechaza categóricamente cualquier opción violenta, provenga del interior o del exterior.

Sostuvo que no se puede pedir mantenerse callados ante el incumplimiento de lo más fundamental que ocurre en la colectividad y en la convivencia de un país, que son las reglas establecidas de una democracia representativa.

“Estamos convencidos de que la consolidación de sociedades democráticas descansa en la promoción y protección de los derechos humanos. En este importantísimo tema, reconocemos ampliamente y sin reservas al sistema interamericano de los derechos humanos: a la Comisión Interamericana y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, dijo.

El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) afirmó que México reconoce que la democracia representativa es indispensable para la estabilidad, la paz y el desarrollo de la región, así como que uno de los propósitos centrales de esta organización es promoverla y consolidarla.

Recordó que como países firmantes de la Carta Democrática de septiembre de 2001, defender la democracia ante su ruptura institucional no es una preferencia, es una obligación jurídica ante el continente y el mundo.

“Por lo tanto, México asume plenamente esta responsabilidad, con pleno respeto al principio de autodeterminación de los pueblos, con pleno respeto a la soberanía nacional, pero reconociendo que ante la ruptura del orden democrático, invocar estos principios para proponer la indiferencia no es otra cosa que convocar a una complicidad tácita, a no atrevernos a señalar lo que ocurre de mal en un país, para que no nos señalen a otros.

“O simplemente, a mirar al techo cuando la democracia se colapsa en beneficio de unos cuantos y en perjuicio de todos los demás”, dijo.

Finalmente, señaló que se vive un momento inédito de cambios y redefiniciones en el ámbito internacional, en un mundo en rápida transformación, altamente interconectado y con responsabilidades compartidas, “hoy más que nunca debemos asegurarnos que nuestra organización siga siendo un espacio relevante de diálogo plural.

“Reconocemos plenamente la soberanía de todos los Estados americanos. Reconocemos el pleno derecho que tiene cada país, cada Estado, a determinar su propia política migratoria; pero esa soberanía no puede estar por encima de la dignidad de la persona y el respeto a los derechos humanos”, concluyó.