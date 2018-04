México debe pasar a los hechos ante hostilidad de EUA: Ricardo Anaya

Si Estados Unidos identifica que México lo único que hace es dar discursos y no procedemos en los hechos, no van a cesar los ataques, no van a cesar las hostilidades, aseveró Ricardo Anaya Cortés.

El candidato de la coalición Por México al Frente a la presidencia de la República reiteró que son tiempos de unidad nacional, pero también de firmeza, de dignidad y de hechos.

“Debemos ahora pasar a los hechos, y eso implica suspender la cooperación, mientras la posición de Estados Unidos sea hostil”, dijo el abanderado del PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, previo a un evento de campaña en Chalchicomula, Puebla.

En otro tema, sobre las opciones de cambio que tienen hoy los mexicanos, exhibió que muchos de los planteamientos del candidato de Morena son absolutamente inviables.

“Son engaños a los ciudadanos, dependiendo del público en el que se encuentra él va variando su discurso, pero ya habrá oportunidad ahora que debatamos de contrastar puntos de vista y de dejar muy claras las posiciones de unos y de otros”, afirmó.

En Ciudad Serdán, del municipio de Chalchicomula, recordó que inició su campaña con mensajes poderosos: con los jóvenes, en un maratón de propuestas para resolver los problemas de México, y con el lanzamiento de la campaña #NoEsNormal, para terminar con las injusticias y violencia contra las mujeres.

Por otra parte, alertó a la población que no le crean al PRI, cuando los amagan con quitarles el Programa Prospera, porque cuando gane el Frente, el gobierno de la coalición PAN, PRD y Movimiento Ciudadano les dará más apoyo.

Ricardo Anaya aseguró que el gobierno federal también ha abandonado a Puebla también en materia de seguridad, pero que cuando sea presidente les demostrará con hechos lo que es tener de su lado al gobierno federal para recuperar la paz.

El campo, la atención médica y la educación, entre otros temas, serán también la prioridad de su gobierno. Sobre la reforma educativa, dijo que es una buena reforma pero mal implementada, pues se trata de mejorar, no de castigar a los maestros.

“Ya estuvo bueno de lastimar a las y los maestros y de echarles la culpa. Nosotros vamos a apoyar con todo a la educación, y las y los maestros serán nuestros grande aliados”, puntualizó.