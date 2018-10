México contra violencia física o xenófoba: Navarrete Prida

El gobierno de México rechaza y condena el uso de la violencia física o xenófoba, y refrenda que la única vía para ingresar a México es mediante el cumplimiento de las leyes migratorias, dejó claro el titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Alfonso Navarrete Prida.

En un mensaje a medios, indicó que en los hechos violentos ocurridos en la frontera entre México y Guatemala, los policías mexicanos no portaban armas de fuego, “ni siquiera para tener balas de plástico, que son consideradas no letales”, mientras que algunos de los agresores sí, además de bombas molotov.

El funcionario federal dio a conocer que México ha compartido información con los gobiernos de Guatemala y Honduras para que los agresores sean detenidos y puestos a disposición de las autoridades correspondientes, amén de reiterar que en México no se criminaliza la migración no documentada.

“Es por ello que se rechaza los lamentables acontecimientos ocurridos los días 19 y 28 de octubre de 2018, donde, violentamente, grupos de personas intentó ingresar a territorio nacional por la frontera sur, concretamente en el Puente Internacional de Ciudad Hidalgo, Chiapas, a Ciudad Tecún Umán, Guatemala”, expresó.

Navarrete Prida indicó que en el lugar, algunos de los integrantes de la caravana migrante rompieron la reja de entrada a territorio mexicano y agredieron con piedras, petardos, botellas de vidrio y cohetones a personal de migración y a policías federales desarmados.

“La Policía Federal, como lo atestiguan los visitadores de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México y organismos no gubernamentales que estuvieron presentes, no portaba arma alguna, ni siquiera para tener balas de plástico, que son consideradas no letales”, detalló.

El titular de la Secretaría de Gobernación dijo que la instrucción fue clara: “Policía desarmada, tratando de exhortar a que documentaran su forma de entrada a México de forma pacífica y ordenada, y rechazando absolutamente cualquier intento violento de ingresar al país”.

Refirió que hasta el momento, mil 895 de esos migrantes centroamericanos han sido atendidos y solicitaron refugio, algunos de los cuales han desistido del procedimiento y han decidido voluntariamente regresar a su país de origen.

Mientras, más de 422 solicitaron su repatriación voluntaria a sus naciones, de conformidad con la ley, amén de que el gobierno de México proporcionó asistencia y transporte para este propósito.

México, añadió Navarrete Prida, se reconoce como una nación de origen, tránsito, destino y retorno de migrantes, por lo que defiende firmemente a “nuestros connacionales que se encuentran en cualquier condición migratoria en cualquier parte del mundo”.

Acompañado por funcionarios de la dependencia, resaltó que el gobierno de México ha respetado, en todo momento, el marco constitucional de los derechos humanos de los migrantes y que la única condición es documentar su estancia en el país y respetar las leyes.

Recordó que el Presidente Enrique Peña Nieto ofreció que quienes ingresaron a territorio mexicano de forma pacífica y ordenada podrían tener acceso al plan Estás en tu Casa, donde los migrantes centroamericanos que se encuentran en el país podrán acceder a un empleo temporal en coordinación con los gobiernos de Oaxaca y Chiapas, lugar donde se localizan actualmente.

Además, tendrán asistencia médica en lo individual o familiar, y, en caso de menores, acceso al Sistema Educativo Nacional.

Al respecto, comentó que cerca de 300 personas ya cuentan con su CURP (Clave Única de Registro de Población), cédula de identificación expedida por el Instituto Nacional de Migración para que no sean objeto de vejaciones y se puedan inscribir en el referido plan.

Navarrete Prida precisó que a ello se suman los albergues de puertas abiertas, esto es, lugares de refugio para personas migrantes que estando en proceso de regularización de su condición migratoria pueden salir y regresar libremente a ellos.

Indicó que para tal fin se solicitó el apoyo de la ONU, a través del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), que siempre ha mostrado su apoyo y colaboración invariable, al igual que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que ha acompañado en todo momento.