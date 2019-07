México ansiado muro, de facto, de EU

A cambio de aplacar a su vecino del norte, México se ha convertido, de facto, en su ansiado muro.

Ello, de acuerdo con un análisis del periódico “El País”, en el cual se hace notar que el último mes y medio ha marcado un punto de inflexión en las relaciones entre México y Estados Unidos.

Y es que en un tiempo récord, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ha endurecido sus controles migratorios.

Lo anterior, puntualiza el periódico “El País”, en aras de cumplir las demandas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

En específico, evitar, a toda costa, la imposición de aranceles a los productos mexicanos de no ponerse un freno a la migración centroamericana hacia el norte.

Y si bien el sexenio del presidente López Obrador dio inicio con una política de puertas abiertas en la frontera sur, lo que provocó una andanada de ataques por parte del inquilino de la Casa Blanca y amagos de que cerraría su frontera.

No obstante, fue la amenaza de la imposición de aranceles a sus productos lo que obligó al titular del Ejecutivo mexicano a plegarse a las exigencias del inquilino de la Casa Blanca.

