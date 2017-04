Mexicano Antonio Ortuño gana Premio literario Ribera del Duero

El escritor mexicano Antonio Ortuño fue declarado ganador del V Premio Ribera del Duero por su obra “La vaga ambición”, integrada por seis cuentos que con humor, ironía y realismo describen la naturaleza de la escritura, informó hoy aquí el jurado.

En rueda de prensa, el jurado presidido por la escritora Almudena Grandes leyó el falló en el que consideró que Ortuño demuestra en su obra “dominio para desarrollar un tema común, que aborda la naturaleza de la escritura”.

Acompañada de los demás miembros del jurado, los escritores Sara Mesa y Juan Bonilla, el presidente del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Ribera del Duero, Enrique Pascual, y el director de la editorial Páginas de Espuma, Juan Casamayor, destacó el humor y la ironía con que desarrolla los cuentos.

Al recibir el premio, el premiado recordó sus orígenes desde sus abuelos en la Guerra Civil Española, su infancia en Jalisco, México, y los inicios en la literatura conformando desde cero su placer primero por la lectura y sus aspiraciones fallidas como futuro jugador de futbol.

El autor (Zapopan, Jalisco, México, 1976) crea en estos seis cuentos al escritor Arturo Murray, “que es un personaje quejoso que sufre, tiene momentos amargos, absurdos, ridículos, pero también algunas alegrías y hasta venganzas minúsculas en el quehacer literario”.

Recordó algunas referencias que en el pasado han trabajado ficción autobiográfica como Jorge Ibargüengoitia, Ana García Bergua, Gerald Durrell y otros.

Almudena Grandes expuso que se trató de una decisión muy debatida adoptada por mayoría de los integrantes del jurado, que optó por la obra de Ortuño que consideró un “libro compacto, unitario, con humor y conmovedor”.

Bonilla y Mesa coincidieron en que se trata de un libro “que tiene como protagonista a la escritura, y que la unidad de las historias lo hace muy personal e intenso”.

Ortuño fue finalista junto a otros cuatro autores: el venezolano Rodrigo Blanco Calderón con “Los terneros”; los españoles Jesús Ferrero y Elvira Navarro, con “Las cien lunas de Babel” y “La isla de los conejos”, respectivamente y el argentino Patricio Pron, con “Lo que está y no se usa nos fulminará”.

Ha publicado las novelas “El buscador de cabezas” (2006), “Recursos humanos” (2007), “Ánima” (2011), “La fila india” (2013), “Blackboy” (2014, con el seudónimo “A. del Val”), “Méjico” (2015) y “El rastro” (2016).

También tres libros de relatos, “El jardín japonés” (2007), “La Señora Rojo” (2010) y la antología personal “Agua corriente” (2015).

Fue ganador del Premio de la Fundación Cuatrogatos, de Miami, al mejor libro juvenil por “El rastro” (2017) y primer finalista del premio Herralde de novela (Barcelona, 2007) por “Recursos humanos”.

La revista británica Granta lo eligió como el único mexicano en su selección de mejores escritores jóvenes en español (2010), mientras que la revista GQ lo premió como “Escritor del año” en 2011.

Fue seleccionado como uno de los mejores escritores menores de 40 años en la antología México20, auspiciada por The Brisith Council, el Hay Festival y la Secretaría de Cultura de México. Ha sido traducido a nueve idiomas.

Ha colaborado con numerosos medios como Le Monde Diplomatique, The Review, MAKE, Words Without Borders, El País, La Vanguardia, Mercurio, ABC, The Short Story Project, Lateral, Maaboret, Inutile Magazine, Kort Verhaal, Página 12, Ñ, Etiqueta Negra, Arcadia, El Tiempo, Don Juan, La Tercera y El Mercurio.