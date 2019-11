‘Medallistas olímpicos, punto de referencia para la sociedad’

Tras una intervención de Héctor Garza González, titular de la Unidad Administrativa de la Secretaría de Educación Pública, fue aprobado el pago para los medallistas olímpicos, paralímpicos y de exhibición, tras no recibir su depósito económico desde septiembre.

Luego de sostener una reunión de trabajo con una decena de medallistas olímpicos y de no recibir su beca vitalicia durante octubre y noviembre, de 13 mil pesos para los ganadores de oro; 11 mil 500, para los de plata, y 10 mil, para los de bronce, el funcionario federal con una llamada telefónica resolvió el depósito para los deportistas que consideró “punto de referencia para la sociedad mexicana”.

INVERSIÓN DE 50 MDP AL CENTRO NACIONAL DE ALTO RENDIMIENTO

El servidor público federal anunció que el Centro Nacional de Desarrollo y Talentos Deportivos y Alto Rendimiento (CNAR), recibirá una inversión de 50 millones de pesos para su rehabilitación y su mejor funcionamiento y la SEP, destinará otros 49 millones de pesos para el pago de entrenadores que no han recibido su salario durante diez meses.

Dijo que recientemente acudió a entregar una ambulancia al CNAR por instrucciones del secretario de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera, porque no había ese transporte tan importante en el desarrollo y preparación de un deportista de alto nivel.

“Les quiero dar la nueva noticia que hemos dispuesto en este momento de 50 millones de pesos para rehabilitar las instalaciones, hay que empezar, no puede ser que no tengan en forma las pistas, la piscina, en fin.

“Vamos a empezar, ya está autorizado y no sólo eso, se entera el Secretario Esteban Moctezuma que ni siquiera le habíamos pagado a los entrenadores que tienen 10 u 11 meses sin sueldo y si no se les paga ¿cómo queremos ganar medalla en las Olimpiadas? Si no tenemos buenos entrenadores, ni una buena sinergia para poder llevar a cabo lo mínimo que se requiere para que un deportista de alto nivel logre cristalizar sus sueños, sus esperanzas y las del país”, dijo Garza González, originario de Reynosa, Tamaulipas.

FALTA MUCHO POR HACER: GARZA GONZÁLEZ

Reconoció que falta mucho por hacer, pero sobre todo un aprecio y reconocimiento a la gente que ha hecho historia en el deporte y vamos a empezar con lo mínimo.

De igual forma, como el gobierno federal destina recursos, también desea tener cuentas claras sobre él. “No estamos de acuerdo como se paga, necesitamos que el recurso llegué, que sea limpio, honesto, que sea escrupulosamente honesto y en eso estamos”.

“Son punto de referencia para la sociedad mexicana, yo vi algunos de sus triunfos, tenía 11 años cuando el famoso ‘Tibio’ ganó. Yo los admiro, los respeto más y para mí es un enorme privilegio el poder compartir un espacio con ustedes”, señaló.

A la reunión acudieron los medallistas olímpicos Felipe Muñoz Kapamas, Antonio Roldan, Carlos Girón, Daniel Aceves Villagrán, Joaquín Rocha Herrera, Mario González Lugo, Juan Paredes, Tatiana Ortiz Galicia, Fabián Vázquez y Agustín Zaragoza Reyna.