Meade pide a López Obrador honrar su palabra y beneficie a damnificados

El candidato advirtió que López Obrador con sus explicaciones no solamente acredita que miente, "si no lo hace, habremos visto ante toda la nación que no honra su palabra"

José Antonio Meade, candidato de la Coalición Todos Por México, llamó a Andrés Manuel López Obrador a que honre su palabra y done los departamentos a dos familias de damnificados por el sismo, que esperan que cumpla lo dicho.

“Y para que quede muy claro, cualquier persona que no honra su palabra y que miente no da ternura, da preocupación”, sentenció en entrevista al término de su encuentro con mujeres trabajadoras de Coahuila.

El abanderado presidencial de los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Verde Ecologista (PVEM) y Nueva Alianza, advirtió que López Obrador con sus explicaciones no solamente acredita que miente, “si no lo hace, habremos visto ante toda la nación que no honra su palabra”

El exsecretario de Hacienda sostuvo que el abanderado de la coalición Juntos Haremos Historia es una persona que engaña y aquí el planteamiento es muy claro, él dijo que si en el Registro Público de la Propiedad están a su nombre los entregaba.

“Luego, entonces, conforme a la palabra empeñada frente a la nación, hay dos familias de damnificados esperando que Andrés Manuel cumpla su palabra”.

López Obrador, añadió, no cumple sus tres mantras: No robo, no traiciono, no miento, pues ya se vio claramente que sí miente, y lo más importante es la palabra, el principal patrimonio de un político.

El abanderado priista resaltó que el debate presidencial fue importante porque enseñó a los mexicanos cómo es cada uno de los candidatos, y que Andrés Manuel López Obrador sólo repite lo que ha dicho los últimos 18 años, toda vez que no hizo ningún planteamiento en temas torales.

“Vemos a Andrés Manuel todavía batallar con los suyos y a Ricardo con los suyos”; mientras que él es un abanderado ciudadano con un perfil limpio, preparado, que va en alianza con otros dos partidos y además no tiene que explicar ningún tema inmobiliario.

Meade Kuribreña dijo que de ganar la elección habrá ministerios públicos autónomos, más transparencia, y no habrá escándalos, moches, ligas ni naves industriales.

LÓPEZ OBRADOR MIENTE OTRA VEZ, ASEGURA MEADE

El candidato presidencial de la coalición Todos por México, José Antonio Meade, reprochó a Andrés Manuel López Obrador que mienta otra vez, pues según él los documentos que exhibió no fueron inscritos en el Registro Público de la Propiedad.

En su cuenta de Twitter @JoseAMeadeK, instó a aspirante de la coalición Juntos Haremos Historia a cumplir su palabra y entregarle los dos departamentos que están a su nombre para ser donados a dos familias de damnificados de los sismos del año pasado.

“Andrés: mientes otra vez. Los documentos que exhibes no fueron inscritos en el Registro Público. Nos quedamos en las mismas. Espero que cumplas tu palabra, @lopezobrador_”, escribió en la red social.