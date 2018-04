Meade Kuribreña se proclama vencedor

El candidato a la Presidencia de la República de la coalición Todos por México, José Antonio Meade Kiribreña, se declaró ganador del primer debate, efectuado esta noche en el Palacio de Minería.

“Sin duda me declaro ganador del debate y declaro también ganador a México. Creo que en este ejercicio democrático el que podamos escuchar y contrastar es muy positivo y se quedan cosas importantes del debate, ratifican algunas posturas, aclaran algunas dudas y permite que los mexicanos sepan qué es lo que estamos pensando como visión del país y quienes somos”, afirmó.

En rueda de prensa, el candidato de los partidos Revolucionario Institucional (PRI), verde Ecologista de México (PVEM) y Nueva Alianza, destacó que este nuevo formato de debate permitió que la ciudadanía conociera mejor las propuestas de los aspirantes presidnciales, y sobre todo que la ciudadanía viera de una manera ágil un ejercicio democrático para conocer las propuestas.

Según Meade Kuribeña, a través del debate se vio a un Andrés Manuel López Obrador que repitió frases hechas ya por los últimos 18 años, que se exhibió en su falta de consistencia en su “3de3″, y que ratifica y deja claro que es central en su estrategia sacar a los criminales de las cárceles paras llevarlos a las calles.

“Vemos un Andrés Manuel que vive de su partido, que no le gusta la confrontación, que no contesta preguntas directas. Me parece que eso de todas maneras nos dejan espacio de reflexión. Ojala y haya más debates, ojalá más encuentros”, expuso el abanderado priista.

“Este primer debate abre ya un espacio en donde la elección se mueve de fondo, a que podamos contrastar qué piensa uno, qué visión de país tiene, qué estilo, qué forma y qué trayectoria de vida para presentarse ante los mexicanos y pedir su confianza”, concluyó.