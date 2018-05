Meade irá por AMLO: René Juárez

René Juárez Cisneros, líder nacional del PRI, auguró que para el tercer y último debate presidencial programado para el 12 de junio, su abanderado José Antonio Meade llegará consolidado en el segundo lugar y luego irá por Andrés Manuel López Obrador para ganar los comicios del 1 de julio.

“Caballo que alcanza gana”, sostuvo al insistir que Meade ganará la Presidencia de la República, por lo que instó a quienes ya adelantan vísperas a que no hagan fiesta todavía.

“No es puntada, Meade está avanzado y a partir del 13 de junio vamos a ir con todo”, afirmó el dirigente del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

En conferencia de prensa, rechazó que se prepare un fraude electoral y reviró que lo que ya tienen listo es la estructura y un ejercito de activistas que saldrán a dar la batalla y ganar las calles rumbo al 1 de julio.

No obstante, reconoció que “ahí van” en la aceitada de la maquinaria priista y rechazó que vaya ser el sepulturero del partido.

“Soy dirigente de un partido, no trabajo en un panteón; yo no vengo a enterrar a nadie, yo llegué en un momento crítico, difícil, una elección compleja, estoy haciendo mi mejor esfuerzo”, enfatizó.

Según Juárez Cisneros, el PRI reconocerá los resultados de una elección democrática el 1 de julio y aseveró que no le apuestan al conflicto postelectoral.

Sostuvo que su partido tiene sus propias encuestas y sondeos con los que toman decisiones, incluso en la que se revisó ayer tenían un empate con el segundo lugar.

Por ello, reveló que a partir del domingo tomaron la decisión de trabajar para que de aquí al 10 de junio consolidarse en el segundo lugar y “vamos a llegar al debate con un segundo lugar consolidado y a partir del 13 vamos a trabajar” para ganar al elección.

En ese contexto, dijo que con el respaldo de las estructuras del partido y el voto de la reflexión y razonado podrán a ganar para llevar a Meade a los Pinos.

El exgobernador de Guerrero aseguró que todos los mandatarios estatales priistas apoyan al partido que los postuló y dentro de la ley ejercen sus derechos políticos.

Dijo que su partido reconoce el enojo y la irritación social, por lo que llamó a que no por un minuto de irritación se conviertan en seis años de frustración.

“El PRI repudiado pero también amado, también hay millones de ciudadanos que le apuestan al partido, tampoco es un tal dramatismo”, sostuvo.

“En una democracia se gana y se pierde, nosotros queremos ganar, pero somos respetuosos de la voluntad popular”, añadió Juárez Cisneros.

De acuerdo con el dirigente priista, José Antonio Meade es un buen candidato y será un mejor presidente de la República, y sostuvo que el PRI no se prepara para ser oposición sino para seguir gobernando.

“No se puede permitir la traición”, sostuvo al ser interrogado sobre algunos candidatos que están pidiendo el voto diferenciado.

El líder priista pidió no olvidar que el partido tricolor siempre ha estado aportando a la construcción del país y sostuvo que después del 2 de julio México estará de pie y el PRI está favor de la reconciliación y no de la de la división, por lo que insistió en que no apuesta al conflicto postelectoral.