Meade advierte sobre riesgos de quienes no toman en serio la educación

El precandidato del PRI a la Presidencia de la República, José Antonio Meade Kuribreña, alertó esta tarde sobre los riesgos del turismo político y de aquellos que no toman en serio la educación ni los proyectos que permitan que los jóvenes mexicanos estén mejor preparados para enfrentar los retos del siglo XXI.

Meade Kuribreña destacó las virtudes y la importancia del modelo dual en la formación de estudiantes, proyecto que permite que los jóvenes acudan a la escuela y lleven lo que aprenden en las aulas a los sectores productivos y contrasten sus conocimientos con lo que la realidad les exige.

“Y es muy importante que lo entendamos bien, porque hay un estudiante por ahí de candidato que se tardó 10 años, poco más, en terminar sus estudios y que lleva 10 años sin trabajar”.

Advirtió que eso no es el modelo dual, “hacer turismo político no es trabajo, hacer turismo político no es compromiso”, expresó en el auditorio Luis Donaldo Colosio del Comité Directivo del Partido Revolucionario Institucional (PRI) de San Luis Potosí.

El precandidato aseguró que las nuevas generaciones requieren de ejemplos de diligencia y rigor. “Tardarse 10 años en terminar los estudios no es ejemplo, aquí en San Luis los estudiantes saben que con el modelo dual encontrarán alternativa, que podrán estudiar y trabajar y así salir adelante”.

Destacó la importancia de complementar la preparación académica de los jóvenes con el cuidado de la economía familiar, asegurar que todas las niñas y los niños de las comunidades indígenas tengan alimento en sus mesas y que todos los mexicanos gocen de buena salud.

Meade Kuribreña reiteró la relevancia de promover la equidad de género y el respeto de la mujer, para que no se violen sus derechos humanos en ningún rincón del país.

“Que en México se respete a la mujer, que se respete a la mujer en casa, en la escuela, en la ciudad y en el trabajo. Que en México no le tengamos tolerancia al que le falte al respeto a una mujer”, destacó el aspirante priista.

Ante militantes, sectores y estructuras del PRI, el precandidato Meade expresó su compromiso para impulsar la productividad del campo mexicano con créditos, tecnología y capacitación, así como para apoyar a todos aquellos que trabajan las tierras mexicanas

Por la tarde, el aspirante presidencial priista pondrá en marcha el primero de ocho foros temáticos que se celebrarán en diferentes puntos del país.