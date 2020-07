‘Me tendré que encerrar 15 días’: Preciado tras dar positivo a coronavirus

De vuelta en su casa de Manzanillo, Colima, Jorge Luis Preciado, diputado federal del Partido Acción Nacional (PAN), anunció haber dado positivo a coronavirus en la prueba que se le hizo en el Palacio Legislativo de San Lázaro.

“Ya me voy a encerrar 15 días; anduvimos tres meses en calle entregando alimentos, pero el día de hoy me entregaron resultado del examen que me hice en Cámara de Diputados y di positivo en Covid.

“Me tendré que encerrar 15 días; los equipos seguirán trabajando y una vez que pase me incorporaré nuevamente”, refirió Preciado.

En la sesión de ayer en la Cámara de Diputados, en la que se aprobaron las leyes reglamentarias del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, el legislador panista se limitó a bajar al pleno cuando pasó lista y votó.

Es decir, que estuvo en su oficina la mayor parte del tiempo.