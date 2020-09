Me hacen lo que a Madero, dice AMLO a intelectuales

Me hacen lo que a Francisco I. Madero, pero no somos autoritarios, van a mantener sus libertades, pero ya no es el mismo gobierno de antes, expresó el Presidente Andrés Manuel López Obrador ante el nuevo desplegado de intelectuales, científicos y artistas.

“No vamos a afectar la libre manifestación de las ideas”, expresó ante el desplegado dado a conocer este jueves, titulado “En defensa de la libertad de expresió. Esto tiene que parar”.

Afirmó que él no va a pedir a los intelectuales que apoyan la “Cuarta Transformación” que hagan un desplegado.

Leyó otro encabezado de la prensa que dice “odio puede llegar al río”. Y dijo “yo no odio, soy pacifista”. “Hay honestidad, se acaba la corrupción”.

Mi respuesta es “respeto a todos”.

Pidió que todos los firmantes hagan una revisión de contenidos.

A Gabriel Zaid, “conservador, pero inteligente”, que revise todos los encabezados de los periódicos de este viernes.

“Que vea la forma tendenciosa que se hace periodismo en México”, señaló.

Agregó que no se lo pide a Krauze o Aguilar porque tienen otro tipo de actitudes.

“Que diga si hay libertades o no”, indicó. “Nunca como hoy se había atacado a un Presidente desde Madero. Nunca”.

Y esto, agregó, es muy parecido a lo que le hicieron a Madero. “Escritores y poetas conservadores”.

Dijo que esto no es de odios, ni confrontaciones, sino de definiciones.

Ellos, afirmó, se dedicaron a quemarle incienso a los gobiernos neoliberales.