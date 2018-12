Me expulsaron para que Morena elija a su ministro, pero no lo van a lograr: Juan Zepeda

El senador aseguró que, a pesar de su expulsión de la Comisión de Justicia, Morena no podrá elegir su ministro; no tienen mayoría, dijo

El senador perredista, Juan Zepeda aseguró que fue expulsado de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados de manera arbitraria porque Morena pretende obtener la mayoría y “poder sacar algo que para ellos es vital, que es elegir a un ministro de la Suprema Corte de Justicia de Nación (SCJN), que va a sustituir al ministro José Ramón Cosío”.

El senador del PRD reveló que supo de su expulsión porque le hicieron “llegan con una tarjeta y me preguntan, ‘¿te diste de baja de la Comisión de Justicia?’, respondí que no y me dijeron, es que se acaba de aprobar en el Pleno”.

Por lo que acudió a la Mesa Directiva, donde la presidenta Mónica Fernández, “comentó que le acababa de llegar ese acuerdo de la Junta de Coordinación Política y cuando revisamos quién había firmado, faltaban las firmas del PRI, PAN y PRD”, así que comenzó el reclamo, al que Morena argumentó que habían aplicado el voto ponderado.

Según el perredista, Raúl Bolaños Cacho, senador del Partido Verde, le informó que él firmó el acuerdo porque “le habían dicho que yo ya estaba enterado”, por lo que se disculpó.

Aunque Zepeda no quiso responsabilizar a nadie particularmente de su expulsión, resaltó que “Morena trae una mayoría con una actitudes que para ellos no existe nadie más que sus 30 millones de votos. (La responsable) es la práctica de soberbia que ha venido aplicado”.