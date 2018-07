Me declaro culpable por no informar al INE: Yeidckol Polevnsky

Yeidckol Polevnsky, presidenta nacional de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), acepta sin tapujos su culpabilidad en la multa que impuso el Instituto Nacional Electoral (INE) a su partido.

“No les informamos al INE y ahí sí yo me puedo declarar culpable porque yo no creí que fuera algo que se tuviera que informar y no lo informamos.

“Si hay una falta en ello, me acuso culpable, acepto la responsabilidad de no haber informado, pero yo no tenía la información, fue una falta mía por no estar informada que se tenía que informar”, expresa Polevnsky en entrevista con Pepe Cárdenas .

“Yo no creo que Morena actuó fuera de la ley, si me tienen que cargar una culpa, será la culpa de no haber informado que se había hablado de este tema en el Consejo y que se había acordado de crear un fideicomiso de forma independiente por gente de probada moral y gente valiosísima.

“Ellos efectivamente son los que lo crean, los que lo manejan, ellos son los que lo exigen, y ahí sí no tengo nada que ver ni tampoco Morena, ni un peso salió de Morena y ni un peso entró a Morena, el fideicomiso fue creado para apoyar a damnificados de los dos sismos de septiembre pasado y se ha presentado con transparencia y con toda claridad.

“¿Cuál fue la falla? No haber informado y yo pensé que era un tema que no tenía que informarse, eso es todo, esa es la realidad”.

“Parece que el tema de bajar los salarios a los altos funcionarios es algo que ha generado mucha molestia, un país como México no puede tener salarios más altos que la mayor parte del mundo más desarrollados, como Estados Unidos, Suecia, Finlandia, del país que se te ocurra”.

“Haremos una impugnación porque fue un fideicomiso privado, no fue de Morena, eso hay que dejarlo muy claro”, puntualiza Yeidckol.