Mayoría de ministros de la SCJN da la razón a Congreso de Michoacán

El Congreso del estado de Michoacán fue facultado para nombrar y/o ratificar al contralor interno del Tribunal Superior de Justicia de la entidad.

Para tal efecto, la mayoría de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) estableció que los principios de autonomía e independencia judicial establecidos en la Constitución no se ven vulnerados.

Ello, acotó, en el entendido de que las entidades federativas gozan de libertad configurativa al respecto.

Por mayoría de 7 votos es como el pleno de la SCJN determinó que el Congreso del estado de Michoacán está facultado para nombrar y/o ratificar al contralor interno del Tribunal Superior de Justicia.

Arturo Zaldívar, ministro presidente del máximo tribunal del país, y su par Yasmín Esquivel argumentaron en contra.

“Se puede producir una intromisión, subordinación o dependencia del Poder Judicial estatal, pues inciden en la actividad propia de la judicatura; además, su labor requiere de garantías institucionales máximas que aseguren su independencia y autonomía, y que destierren la posibilidad de influencia de los otros poderes locales.

“Esta facultad del Congreso vulnera los 3 principios esenciales en la división de poderes, no intromisión, no dependencia y no subordinación, porque el Poder Judicial local queda a expensas de lo que una votación al interior del Congreso decida sobre el contralor, cuyas tareas se insertan dentro de labores de administración y vigilancia que le corresponden al propio Consejo de la Judicatura local”, refirieron Zaldívar y Esquivel, respectivamente.