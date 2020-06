Mario Molina partidario de que AMLO eche mano del cubre bocas

Mario Molina, Premio Nobel de Química, puso énfasis en la necesidad de que el presidente Andrés Manuel López Obrador eche mano del cubre bocas si va a realizar una gira

“Si va a hacer una gira de tipo en la que va a estar con mucha gente cerca sí, entonces, sí sería importantísimo usarlo para poner el ejemplo.

“Es una crítica muy dura que se le hace, por ejemplo, al presidente Trump”, refirió Molina.

Al abundar sobre el particular, el Premio Nobel de Química aseveró que “tenemos varios presidentes, el de México, el de Estados Unidos, el de Brasil, por alguna razón, es una cuestión cultural, claro, si están como ustedes, como ahora están, en su casa o en algún sitio, no en la calle, pues no tienen que usar el cubre bocas: yo por eso no lo tengo puesto, pero si voy a salir, entonces, sí me lo pongo”, refirió Molina.

Así las cosas, el Premio Nobel de Química aseveró que está probado el cambio de la tendencia de infección y de muertes por coronavirus con el uso de cubre bocas.

Por ende, aseveró que se está a tiempo de disminuir los contagios con la utilización del mencionado implemento.

“Tenemos observaciones estadísticas comprobables que correlacionan el cambio de la tendencia de la infección y de las muertes.

“Se asocian, claramente, con el día en que se usan los cubre bocas”, puntualizó Molina.