Mario Delgado sin prisas para sacar Reforma educativa

Se acordó no votarla hasta agotar el diálogo con los maestros, remarca

Mario Delgado, coordinador de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en la Cámara de Diputados dio a conocer que hasta el momento no existe fecha para llevar al Pleno la reforma educativa, esto debido a que se acordó no votar hasta agotar el dialogo con los maestros.

Tras una reunión con los coordinadores de bancada en San Lázaro, Delgado informó que no tiene prisa por sacar la reforma educativa y que la prioridad legislativa es lograr un amplio acuerdo en torno a este tema.

“Es un equilibrio muy fino, muy delicado que tenemos que ir construyendo con mucha inteligencia y mucha paciencia, pero soy optimista en que vamos a salir con un consenso en torno a la reforma educativa y que no tenemos prisa, tenemos que ir hacia adelante y lo más importante es que este nuevo acuerdo sobre la educación tenga un consenso tan amplio entre el magisterio y que nos asegure que, efectivamente, tenemos una visión diferente hacia el futuro para las niñas, niños y adolescentes de nuestro País”, explicó el coordinador de Jucopo.

El morenita informó que lograron un acuerdo con los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) esto con el objetivo de que se les permitiera sesionar esta semana, luego de los bloqueos que paralizaron el trabajo legislativo durante dos semanas.

“Tendremos sesión ordinaria en esta Cámara martes, miércoles y jueves y no hay fecha aún definida para subir para su discusión, análisis y votación la reforma al Artículo tercero constitucional, referente a la reforma educativa, por lo tanto, queremos sesionar de manera regular”, aseguró.

El también coordinador de los diputados del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), dijo que el jueves subirán al Pleno el dictamen de reforma a la Ley del Sistema de Ahorro para el Retiro.

Que sustente movimiento magisterial causas: AMLO

Inquirido sobre el movimiento magisterial por IMPACTO, el Presidente Andrés Manuel López Obrador lo instó a sustentar las causas que defiende.

Ello, ante el hecho de que ya hay una ciudadanía muy consciente, muy politizada.

“En este caso, los dirigentes deben tener cuidado porque ya hay una ciudadanía muy consciente, muy politizada.

“Entonces, cuando las causas que se defienden no tienen sustento, entonces, se pierde credibilidad; los dirigentes pierden autoridad porque la opinión pública se da cuenta que no hay una causa justa; se convierten en rebeldes sin causa”, acotó.

Por otra parte, López Obrador dijo tener la certeza de que los maestros dan clases, que no hay escuelas en donde no las haya.

Al abundar sobre el particular, el titular del Ejecutivo federal aseveró que “en abono al movimiento magisterial democrático puedo decir que los maestros dan clases y que no hay escuelas en donde no haya clases aquí en la ciudad y en otros estados”.

“Si no hay clases en algunas escuelas debe ser un porcentaje muy reducido; sí hay clases”, remarcó.

No será a modo de la CNTE: Moctezuma

El secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, negó que se esté haciendo una reforma educativa “a modo” de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

“Se está haciendo una reforma a modo de lo que requieren nuestras niñas y nuestros niños, para que sean personas que tengan una educación integral”, expuso en entrevista al término de la ceremonia de graduación “Becas Generación Bicentenario”.

En la casa matriz del Nacional Monte de Piedad, en el Centro Histórico, dijo que con la reforma regresan el civismo, los valores, una educación científica y humanista que estará en manos de maestros y maestras revalorados.

Por eso “pensamos que el fortalecimiento de la educación pública va a ser en beneficio de todos”, sostuvo.

Moctezuma Barragán negó que la marcha que llevará a cabo la CNTE el próximo el viernes tenga el propósito de presionar para que la reforma se adecúe a lo que ellos quieren.

“Todas las reformas que se realicen son para lo que la educación pública requiere para tener una oferta educativa del nivel que merecen nuestras niñas, niños, adolescentes, nuestros jóvenes”, insistió.

“Estamos como lo habíamos comprometido desde un principio, en un diálogo permanente, que además no se inició nada más por la iniciativa de reforma a la Constitución, sino que continuará para que siempre tengamos la participación de la sociedad, de las maestras, los maestros y sus representantes sindicales”, expresó.

Enfatizó que la CNTE ejerce un derecho ciudadano constitucional a la manifestación, “nosotros estamos en una actitud totalmente abierta, como dijo el Presidente de la República, y además, cumpliendo con la promesa de abrogar la reforma educativa”.

Sostuvo que la nueva propuesta educativa es claramente mejor a lo que había, “porque lo mejor de la educación está por venir”.