Mario Delgado le hace ‘fuchi’ y ‘guácala ’al ISSSTE

"¿Hacen Check up en el ISSSTE? Ah no sabía", aseguró Delgado ante el cuestionamiento de reporteros

¿Austeridad en la 4T? Nosotros tenemos otros datos.

Resulta que el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Mario Delgado se volvió viral el día de ayer luego de que circulara en redes sociales una foto donde fue captado en un hospital que, obviamente no era el ISSSTE y mucho menos alguna clínica del INSABI.

Cabe destacar que el mismo Mario Delgado, apenas hace unos meses proponía seriamente como medida de austeridad la cancelación del seguro médico privado para legisladores y funcionarios de la Cámara, a fin de que aprovecharan los servicios que ofrece el ISSSTE. ¿Irónico no?

Ante esto, el coordinador de Morena fue inmediatamente bombardeado por preguntas de reporteros.

Delgado alegó en su defensa la ignorancia, aseguró que como cada año fue a hacerse un “Check up”, que le costó 16 mil pesitos nada más y desconocía que este chequeo también lo realizarán en el ISSSTE.

“La foto es del lunes, cada año me hago un ‘check up’. Estuve ahí toda la mañana del lunes, en el ABC de Santa Fe, y tiene un costo de 16 mil pesos”, dijo Delgado a reporteros.

“¿No va al Insabi? ¿No tiene seguridad social? ¿No va a su clínica del ISSSTE? ¿De cuándo es la fotografía?”, se le cuestionó.

“Fui a atenderme de algo en particular, fui a hacerme un chequeo, no hacen check up en el ISSSTE”.

“¿Hacen Check up en el ISSSTE? Ah no sabía”, mencionó.

¿Será que su ignorancia se deba a que rara vez pone un pie en estos lugares?

Como nota y para información de todos aquellos que son solo austeros de palabra nos complace informar que en la página de la Institución se indica que el chequeo mensual puede solicitarse en la Clínica de Detención y Diagnóstico Automatizado.

…Y así la doble moral de Morena; el nieto de López Obrador naciendo en Hospital Privado en Houston,Yeidckol Polevnsky comprando ‘humildemente’ objetos de la marca Carolina Herrera, y ahora Mario Delgado pagando $16,000.00 en un hospital privado por un chequeo general, mientras los niños con cáncer bien gracias.

¡Ah quién fuera diputado!