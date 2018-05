Margarita Zavala acusa a AMLO de generar violencia en las campañas

Durante un diálogo con estudiantes en el auditorio de la Universidad Metropolitana de Tlaxcala, dijo que: 'quien siempre acusa al otro, quien siempre está descalificando al otro, quien desprecia al otro, quien no es capaz de encontrar una cualidad en el otro hasta por un ánimo de destensar la situación del país es el responsable'

La aspirante independiente a la Presidencia de la República, Margarita Zavala, acusó al candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, de ser el principal responsable de la violencia durante la campaña de cara a las elecciones del 1 de julio.

Durante un diálogo con estudiantes en el auditorio de la Universidad Metropolitana de Tlaxcala, dijo que: “quien siempre acusa al otro, quien siempre está descalificando al otro, quien desprecia al otro, quien no es capaz de encontrar una cualidad en el otro hasta por un ánimo de destensar la situación del país es el responsable”.

Cada palabra tiene consecuencias y en el caso de un liderazgo así, es aún más la responsabilidad y es una pena que no asuma esa responsabilidad, indicó.

Por otro lado, apuntó que el nivel de violencia en las elecciones se debe, en gran medida, a discursos de odio y descalificaciones por soberbia de las mismas campañas y de los candidatos, por lo que dijo estar en contra de la violencia y de los linchamientos.

“Todos tenemos que hacer un esfuerzo por las discusiones pacíficas y eso no significa que no demos los contrastes y no significa que restrinjamos nuestra libertad de expresión, la libertad va acompañada de responsabilidad”, apuntó.

Zavala dijo que mientras López Obrador mantenga el desprecio hacia sus contrincantes continuará el clima de violencia “si tú partes de que todo el que no está contigo pertenece a la mafia del poder y para eso etiquetas a empresarios a políticos sólo porque no están contigo, da una impresión de totalitarismo y de desprecio hacia los demás”.

Señaló que las encuestas no son una sentencia y que la decisión de quien será el próximo Presidente la República la tienen que tomar los ciudadanos.

Ello, al ser cuestionada respecto a las recientes declaraciones del abanderado de Morena sobre su ventaja en las preferencias electorales, apuntó que hará todo lo posible para que en las elecciones prevalezca la libertad y la democracia.

En cuanto al programa 65 y más, planteó la posibilidad de ofrecer a las mujeres el equivalente a un sueldo mínimo, toda vez que en muchas ocasiones ellas, son las que se encargan de actividades como el cuidado de los nietos.