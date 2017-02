Marchas confrontan a Morera con Wallace

Las marchas “Vibra México” y “Mexicanos Unidos” se llevarán a cabo el próximo domingo 12 de febrero a la misma hora y en la Ciudad de México.

El ser convocadas para el mismo día ha elevado el nivel de acusaciones, entre la líder de la organización Causa en Común, María Elena Morera, y Miranda de Wallace, presidente de la asociación Alto al Secuestro.

Las organizaciones civiles convocantes a las marchas, confirmaron que una saldrá del Auditorio Nacional y la segunda del Hemiciclo a Juárez, para llegar al Ángel de la Independencia donde entonarán el Himno Nacional.

La presidenta de la Organización Alto al Secuestro, Isabel Miranda de Wallace, invitó a la población a participar a su manifestación, denominada “Mexicanos Unidos”, el próximo domingo 12, del Ángel de la Independencia al Zócalo capitalino, para exigir respeto y frenar los ataques del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hacia nuestro país.

En conferencia de prensa, Wallace aseguró que su marcha es un complemento de la caminata que realizará el movimiento “Vibra México”, que fue organizada por la ONG Causa en Común, que dirige María Elena Morera, y que saldrá del Auditorio Nacional hacia el Ángel de la Independencia a la misma hora.

María Elena Morena, de Causa en Común, aseguró que la marcha del domingo “Vibra México” es para protestar por la agresión de Donald Trump contra México y el mundo. Asimismo, señaló que se mantienen las exigencias hacia el gobierno mexicano y calificó como “insensato” el que Isabel Miranda de Wallace haya convocado a una marcha el mismo día y a la misma hora.

La dirigente de Causa en Común se dijo entusiasmada por la respuesta que tuvo la convocatoria a la marcha, pues no solo habrá manifestaciones en la Ciudad de México, pero también en ciudades como Tijuana, Baja California, Tabasco, Mérida; además de varias ciudades como Londres, Madrid, Berlín y varias de Estados Unidos.

Sin dejar de reconocer el derecho de Isabel Miranda de Wallace a manifestarse, “el que Isabel haya convocado el mismo día a la misma hora a otra marcha, pues sí me parece un poco absurdo” expresó Morera al puntualizar que no tenía conocimiento de las intenciones de Miranda de Wallace. “Si me parece insensato de parte de ellas”, agregó.

Morera explicó que “Vibra México” busca, sí, protestar contra Donald Trump, pero también exigir al gobierno mexicano que haga lo que le toca en pro de los mexicanos, por ejemplo, empleos.

“Es una manifestación enorme en contra de la embestida que ha emprendido el Presidente Donald Trump en contra de México y contra el mundo”, señaló Morera al tiempo de asegurar que Trump no es el único interlocutor, pues hay muchos americanos e instituciones que siguen trabajando con México.

Asimismo, señaló también que se tiene que hacer algo del lado de México, por ejemplo, con los migrantes que regresarán a México para que tengan opciones para laborar, y en “cómo nos representa el gobierno”

En ese sentido, María Elena Morera reiteró que “Vibra México” continúa con la exigencia al gobierno “nos represente y nos rinda cuentas” en torno a la negociación con Estados Unidos.

Para la dirigente de Causa en Común esta es “una oportunidad para que en México nos veamos (…) Esto nos puede hacer que seamos un país más unido en la diversidad”, así como para tener claros objetivos como disminuir la desigualdad, la corrupción, la impunidad “y estar fuertes frente al gobierno norteamericano” en la negociación.

“Lo que sugeriría es que, nos centremos en nuestros objetivos, y una vez que lleguemos al Ángel (de la Independencia) vamos a cantar el Himno Nacional y ahí se disuelve la marcha”, dijo Morera al tiempo de comentar que no ve por qué vaya a haber problemas entre los asistentes a las dos marchas.

NI INSENSATO NI ABSURDO, EXIGIMOS RESPETO: WALLACE A MORERA

Miranda de Wallace, expuso que todos tenemos diferentes formas de pensar y diferentes formas de vivir y de sentir, lo sensato y lo lógico es

que podamos manifestarlo, en respuesta a la también activista María Elena Morera.

Mediante un video en redes la presidenta de Alto al Secuestro mencionó que “en un país democrático donde convergemos diferentes formas de pensar y diferentes formas de vivir y de sentir, lo sensato y lo lógico es que podamos manifestarlo, cada uno tiene que escoger en donde se manifiesta”.

PEÑA NIETO CELEBRA CONVOCATORIA PARA MARCHA POR LA UNIDAD

El presidente Enrique Peña Nieto celebró el llamado a participar en la marcha por la unidad nacional de este domingo, y destacó que se trata de un espacio para manifestar solidaridad “y para que los mexicanos nos expresemos libremente y se expresen distintos sectores de la sociedad”.

Indicó que se expresará la gran fortaleza, cuál es el sentimiento que embarga hoy a los mexicanos de defender nuestros intereses con enorme dignidad y una vocación de trabajar en un clima de civilidad, respeto y de exigir respeto para nosotros.

Peña Nieto detalló que el objetivo es trabajar en un ánimo constructivo y positivo, donde al final de cuentas con base en la colaboración y cooperación sea posible encontrar vías de desarrollo y de prosperidad para nuestras sociedades.

Eso es lo que el gobierno viene impulsando, “y creo que hoy se abre un espacio para que la sociedad, de manera muy libre, de manera espontánea y organizada se está expresando lo cual celebro y reconozco”, expuso.