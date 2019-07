Marcado interés de Videgaray por Fertinal pese a oposición de Lozoya: Coello

El abogado Javier Coello Trejo aseguró que si bien Emilio Lozoya se negó a comprar Fertinal por falta de recursos de Petróleos Mexicanos (Pemex), había un fuerte interés del entonces titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Luis Videgaray, quien, incluso, se ofreció a conseguir el dinero para esa operación.

El representante legal del ex director de la Empresa Productiva del Estado reiteró que su cliente se negó porque “era muy caro y Pemex no tenía dinero para pagarlo”.

“La operación no se había realizado y, en septiembre, Fertinal hace una asamblea y determina repartirse un dividendo, que no existía, de 871 millones de pesos, que son, exactamente, 51 millones de dólares”, indicó Coello Trejo en entrevista radiofónica.

Recordó que como Pemex no tenía dinero, Videgaray se ofreció a conseguir los recursos, razón por la que Nacional Financiera y el Banco de Comercio Exterior fueron los que aportaron los recursos para la compra de Fertinal.

Así las cosas, la operación se firmó el 30 de diciembre de 2015, y un mes después salió Emilio Lozoya de Pemex.

Aseguró que tienen todos los elementos de prueba para acreditar que Lozoya no estuvo de acuerdo en esa operación de compra.

Indicó que “Fertinal estaba sobrevaluado en un 200 por ciento más menos; llegaba, exactamente, a los mil millones que pedían”.

Respecto a la presunta participación de Banco Azteca y empresas ligadas a Ricardo Salinas Pliego en el tema Fertinal, Coello Trejo señaló “que se investigue… que se investigue a funcionarios que trabajaban con Salinas Pliego”.