Marca Gertz Manero diferencia de trato a Lozoya y Robles

En conversatorio sobre el caso de Emilio Lozoya, dentro del “Seminario sobre violencia y paz” que organiza El Colegio de México, Alejandro Gertz Manero, titular de la Fiscalía General de la República (FGR), marcó la diferencia entre el trato que recibe el ex director general de Petróleos Mexicanos (Pemex) y el dado a Rosario Robles.

“La diferencia de trato que existe entre Emilio Lozoya y Rosario Robles responde, simplemente, a que el primero ha ofrecido colaborar para aclarar hechos de corrupción, y la otra no”, puntualizó.

“Este individuo está haciendo una oferta formal y una denuncia de hechos de una circunstancia que ha generado un daño patrimonial de alrededor de 400 millones de pesos.

“En el otro caso no hay eso, y es un daño por 15 mil millones de pesos donde están involucradas la mayor parte, o una buena parte, de las instituciones públicas de educación superior del país.

“¡Por favor! ¡Por favor! Es decir, la jerarquía de los daños merecería la conducta solidaria con el Estado Mexicano para descubrir esa famosa llamada Estafa Maestra”, hizo notar Gertz Manero.

No obstante, el titular de la FGR precisó que a Lozoya no se le ha dado ningún beneficio que no contemple la ley.